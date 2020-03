FFF : Noël Le Graët annonce la suspension de toutes les compétitions nationales !

true

Alors que la LFP doit se réunir demain en comité extraordinaire pour décider si elle suspend ou pas les championnats professionnels, la Fédération lui a montré le chemin. Ce soir, son président, Noël Le Graët, a annoncé que toutes les compétitions organisées par la FFF étaient suspendues jusqu’à nouvel ordre, ce qui va des championnats amateurs à la finale de la Coupe de France.

« Les annonces du président de la République conduisent la Fédération française de football à prendre ses responsabilités pour contribuer sans ambiguïté à endiguer la crise sanitaire qui frappe notre pays. En conséquence, je souhaite annoncer dès ce soir la suspension de l’ensemble des activités et compétitions gérées par la Fédération, ses ligues et ses districts, sur l’ensemble du territoire. »

[COMMUNIQUÉ] – La FFF suspend l’ensemble de ses compétitions. pic.twitter.com/AQKGwQ9B6L — FFF (@FFF) March 12, 2020

« Ainsi, tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d’âge, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l’activité des écoles de football sont interrompus à compter de demain vendredi 13 mars, et jusqu’à nouvel ordre. Ils reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront. »