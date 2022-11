Fonseca déclare sa flamme au LOSC, Rami cash sur son avenir, agression en Coupe de France !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

LOSC : Fonseca pleinement épanoui à Lille

Dans une interview accordée à Sky Sports, Paulo Fonseca a luvré quelques vérités sur son adaptation express au LOSC. « « Je suis très heureux d'être ici à Lille. C’est un club que j'aime beaucoup avec une belle ambiance, les gens, les conditions de travail, a-t-il déclaré. Je voulais un projet comme celui-ci, un nouveau cycle, que je suis excité de commencer. »

Girondins : un nouveau club pour Yacine Adli ?

Passé dans les rangs des Girondins de Bordeaux, Yacine Adli joue peu à l’AC Milan, qu’il a rejoint au dernier mercato estival. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain formé au PSG pourrait être prêté en janvier. Le club lombard croit beaucoup en lui mais aimerait qu'il joue avec plus de continuité ailleurs. Une option du prêt serait possible si le joueur en fait la demande.

ESTAC : Rami évoque son avenir

En fin de contrat en juin 2023 à l’ESTAC, Adil Rami semble pleinement épanoui dans l’Aube malgré quelques pépins physiques rencontrés depuis le début de la saison. Son idée est de continuer le plus longtemps possible au plus haut niveau. « Je kiffe, je suis bien, à mon poids de forme et je prends du plaisir, a-t-il déclaré dans La Provence. La seule chose qui me manque aujourd’hui c’est d’être performant. J’attends de voir la seconde partie de saison avec le nouveau coach. Elle me tient vraiment à cœur. Si je vois que j'enchaîne, je veux continuer. Si à un moment donné, mon temps de jeu réduit fortement, je passerai à autre chose. En tout cas, chaque année de plus n'est que du bonus. C’est une fierté d'avoir cette longévité. »

Montpellier HSC : grosse embrouille en amical pour la réserve

Opposée à Aigues-Mortes en amical, la réserve du Montpellier HSC s’est imposée dans la douleur (2-1). Déjà auteur de son premier but en professionnel juste avant la trêve internationale, le jeune Sacha Delaye s’et encore illustré en égalisant sur penalty. Un autre fait de jeu a été encore plus marquant : une grosse embrouille entre les deux équipes au coup de sifflet final. Plus de peur que de mal, néanmoins.

AS Monaco : Minamino rêve du titre mondial

Recruté par l'AS Monaco à Liverpool cet été, Takumi Minamino rêve de remporter la Coupe du Monde avec le Japon, placé dans un groupe relevé avec l’Espagne, l’Allemagne et le Costa Rica. « J'espère que notre équipe offrira du beau jeu et qu'on pourra sortir de ce groupe, a-t-il déclaré au Qatar. Même s’il est très compliqué avec l'Allemagne et l'Espagne, nous pensons que c'est possible. On croit en nous, en notre capacité à faire quelque chose. Lors du tirage, on n'a pas été dépités de tomber contre des nations aussi fortes. On cherche à rencontrer les meilleurs joueurs. Ce sera le cas. On veut gagner la Coupe du monde ! C'est aussi mon rêve. Parfois, je ressens un peu cette pression avec l'obligation de passer le premier tour. Mais elle n'est pas négative. »

Coupe de France : le coach de Wasquehal agressé

Le match de Wasquehal à Reims Sainte-Anne (N3), pour le 8e tour de Coupe, n'est pas allé au bout en raison d'une bagarre générale, hier. Après des coups échangés entre joueurs, l'entraîneur des Nordistes, Mehdi Izeghouine, a été blessé à la tête par des spectateurs avant d'être évacué par des pompiers. Il souffre d’un « traumatisme crânien et est touché aux cervicales », selon la Direction départementale de la sécurité publique. « Suite à l'expulsion de deux joueurs (un de chaque équipe, quand Reims menait 3-0), une bagarre générale a débuté , raconte le club de Wasquehal dans un communiqué. Des supporters adverses se sont introduits dans un endroit interdit aux spectateurs, notre coach a reçu un verre en pleine tête et a été évacué par les pompiers. » Le tirage au sort des 32es de finale (7-8 janvier) aura lieu ce soir à Nantes, à partir de 19 h 30. Les clubs de L1 feront leur apparition lors de ce tour.