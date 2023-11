Fonseca prend un scud, Rennes change de cap, premières frictions à Bordeaux pour Riera

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

LOSC : Stéphane Guy n’a pas aimé le manque d’ambition des Dogues face à l’OM

Si le LOSC a ramené un bon point de son déplacement à Marseille (0-0) samedi soir, Stéphane Guy n’a pas été franchement séduit par les ambitions des Dogues au Vélodrome. L’ancien journaliste de Canal+ l’a ouvertement fait savoir dans l’After Foot :

« Je trouve que Lille a raté le coche. Peut-être que Paulo Fonseca a manqué un peu d’audace dans ses changements. Il y avait probablement mieux à faire en deuxième période et que c’est peut-être ce qui va empêcher le LOSC de lutter pour une qualification en Ligue des Champions. Ils ont eu beaucoup de situations, mais à chaque fois il y avait le geste de trop, la passe de trop. Au milieu de terrain, tu as quand même la paire Nabil Bentaleb et Benjamin André, il y a peu d’équivalents en Ligue 1. Après, dans un match, on aimerait quand même voir un peu de fun avec des Cabella, des Jonathan David, des Ounas… On a vite compris qu’ils allaient se contenter de ce point-là ».

Monaco – Brest : les Bretons enragent encore sur l’arbitrage

Après la défaite à Monaco (0-2), le Stade Brestois a une nouvelle fois explosé contre l’arbitrage. « Ce qui prédomine c’est la colère et l’incompréhension. Je ne comprends pourquoi le VAR n’est pas appelé sur Jeremy (Le Douaron, NDLR). Je me mets à la place des joueurs qui ont été magnifiques en faisant un match plein, c’est dur », a notamment lâché le coach Eric Roy.

Sur Canal+, Pierre Lees-Melou avait déjà explosé quelques minutes plus tôt : « A 12 contre 11, ce n’est pas facile de jouer. C’est facile de se plaindre de l’arbitrage mais, honnêtement, je suis fatigué. Cela fait trois matchs, on se fait toujours avoir sur des décisions litigieuses : Lille, Paris, Monaco… On doit déranger parce qu’on est en haut mais ça fait un peu beaucoup. Sur certains matchs, je ne dis pas qu’on ne méritait pas la défaite mais là, on était bien, on a eu beaucoup d’occasions et au final, sur des décisions… Je n’ai pas envie de pleurer sur l’arbitrage. On a fait un bon match, on a été solidaire, on les a fait chier chez eux et après les décisions ça ne nous appartient pas. Malheureusement, cela fait beaucoup de matchs où c’est contre nous ».

RC Strasbourg : la Meinau siffle, Sahi Dion comprend les supporters

Dimanche, le RC Strasbourg a encore déçu en ne parvenant pas à battre Clermont à la Meinau (0-0). Un résultat qui a provoqué la grogne des supporters alsaciens et quelques sifflets. En zone mixte, l’attaquant Moïse Sahi Dion est revenu sur l’attitude des fans, comprenant « totalement » l’impatience des Ultras. « C’est à nous de répondre sur le terrain pour leur plus grand bonheur », a expliqué l’Ivoirien.

Montpellier : trois recrues visées au Mercato d’hiver ?

Avec le départ de Mamadou Sakho, le MHSC va faire de grosses économies salariales. Cet hiver, les Pailladins auront davantage de latitude pour recruter… Et ça tombe bien puisque le club héraultais envisagerait de faire trois recrues selon l’insider Mohamed Toubache-Ter : un défenseur central, un arrière droit et un ailier gauche. Concernant le stoppeur, les discussions seraient déjà « très très avancées » avec une piste tenue secrète.

Girondins : Riera s’agace des journalistes bordelais

Les Girondins de Bordeaux relégables en Ligue 2 après leur défaite à Bastia (1-3), il n’en fallait pas plus pour qu’on assiste à un premier craquage du niveau coach aquitain Albert Riera. Dans les coursives de Furiani, l’Espagnol s’est lancé dans un étonnant ping-pong avec les journalistes bordelais, se montrant très agacé par certaines remarques. « C’est pour ça que je suis le coach et que vous êtes les journalistes », a-t-il notamment lâché. La séquence à retrouver ici :

Cadeau du soir : la conférence de presse de l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Albert Riera, après la défaite 3-1 de Bordeaux à Bastia.



A se pisser dessus de rire, ou à pleurer de peur selon le camp dans lequel on se trouve. En treize ans de métier, j'ai rarement assisté à… pic.twitter.com/71GMlxedUp — Julien Pernici (@JulienPernici) November 4, 2023

Mais aussi...

RC Strasbourg : Vieira positive après Clermont

Patrick Vieira se veut positif après le match nul du RC Strasbourg à la Meinau contre Clermont (0-0). « Il faut accepter les sifflets qui n’étaient pas aussi forts que face à Nantes (1-2, le 6 octobre), a tenté d’atténuer le coach alsacien en conférence de presse. Ç’a été un match cohérent. On a été disciplinés. Mais ce qui domine, c’est la frustration d’avoir autant de déchet technique dans les trente derniers mètres. » Paradoxalement, le RCSA a gagné deux places. Il est 12e à deux points du Havre (7e). « C’est pour ça qu’il faut se concentrer sur le contenu », a martelé Vieira. Le déplacement à Brest étant parti pour être repoussé en raison des dégâts causés par la tempête Ciaran, le club alsacien a trois semaines pour travailler.

Stade de Reims : Still a réussi un gros coup à Nantes

Solide vainqueur du FC Nantes à la Beaujoire hier (1-0), le Stade de Reims confirme son statut d’épouvantail de Ligue 1 mais aussi celui de caméléon... après s’être imposé dans une défense à 3. « Jusqu’à ces dernières semaines, on n’avait pas du tout travaillé ce système », a confié le milieu Amir Richardson. Un système adopté par défaut, en raison de la blessure à une cheville de l’ailier gauche japonais Keito Nakamura et de plusieurs soucis successifs dans l’entrejeu : l’absence du milieu Azor Matusiwa, puis celles de Marshall Munetsi et de Teddy Teuma, qui sera suspendu contre Paris. « Notre plus grande force est cette capacité d’adaptation, constate Will Still. Mes joueurs assimilent et comprennent très vite. Le groupe a été construit pour avoir davantage de choix et d’impact dans les changements que la saison dernière, où on était souvent limités. »

Stade Rennais : Genesio a changé de cap

Encore une fois décevant à Nice, hier en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (0-2), le Stade Rennais pointe à une anonyme 11e place et doit revoir ses ambitions à la baisse. « Il ne faut plus parler des objectifs du début de saison, a admis Bruno Genesio en conférence de presse. Il faut avoir conscience de la situation, compliquée. Il faut garder la tête froide, beaucoup d’énergie, pour rebondir. On a la chance d’avoir un match de Coupe d’Europe dès jeudi, devant notre public, on pourrait retrouver de la confiance et faire une belle opération en cas de victoire (contre le Panathinaïkos). »

US Orléans : Casoni officiellement limogé

Dans un communiqué officiel de quelques mots, l'US Orléans a annoncé ce lundi la rupture de contrat de Bernard Casoni, son entraîneur depuis le début de la présente saison. Suspendu depuis le 10 octobre, ce dernier avait été accusé par plusieurs de ses joueurs de leur avoir tenu des propos racistes. L'ancien défenseur de Cannes et de Marseille était visé par une enquête ouverte par le Parquet d'Orléans, notamment pour discrimination raciale.



Podcast Men's Up Life