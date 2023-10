Fonseca renvoie un message fort à l'OM, déjà un doute Riera à Bordeaux, le nouveau Pogba à Nice ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

OGC Nice : le nouveau Pogba à Nice ?

Paul Pogba en grande difficulté depuis son teste positif à la testostérone, la Juventus Turin lui a quasiment coupé les vivres et s’est déjà tourné vers son potentiel remplaçant. Selon Tuttosport, Khéphren Thuram serait ainsi en haut de la liste de la Vieille Dame pour pallier aux probables sanctions allant à l'encontre de l’international tricolore. L’été dernier, le PSG était déjà venu aux renseignements pour recruter le fils du célèbre Lilian. Sans succès.

Girondins de Bordeaux : un premier doute arrive sur Riera

Présenté hier aux Girondins de Bordeaux, où il a débarqué pour succéder à David Guion, Albert Riera a déjà mis les supporters dans sa poche. « Les supporters, si tu donnes, ils vont te donner, a-t-il déclaré. À nous de montrer que l’équipe peut bien jouer. L'équipe va avoir un style et une philosophie qui vont leur plaire, ils seront contents et on va s'amuser tous ensemble ! » Si le projet semble sain, un premier doute est tombé. « C'est ça qui me fait douter : tu as l'impression que le choix de Riera est pour un projet à moyen terme, alors que l'objectif est la montée », rappelle le journaliste Nicolas Paolorsi sur RMC Sport.

Reims, MHSC : Riolo se paie Caillot et Nicollin

Dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur le deal entre la LFP et CVC, surpris par la manière dont Vincent Labrune est parvenu à embuer certains dirigeants et les convaincre que l’accord était bon pour le football français : « Il a transformé Caillot en laquais numéro 1. S’il suffit de lui payer de la bonne bouffe dans un restaurant à Paris… Nicollin, Caillot, je ne sais pas ce qu’ils ont vu mais ils ont vu la vierge avec Labrune. Je ne sais pas comment il les a ensorcelés », s’est étonné le chroniqueur au sujet de la validation obtenue du côté de Reims ou encore de Montpellier.

Stade de Reims : la FFF fait passer Caillot à la caisse !

La cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait condamné la FFF à verser 4,7 millions d’euros au Stade de Reims. Ce dernier avait été relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison 2015-2016 mais estimait que la gestion défaillante du SC Bastia aurait justifié la rétrogradation du club corse à sa place. Reims avait alors attaqué la FFF et la LFP en justice et avait obtenu une indemnité de 4,7 M€ alors qu’il en réclamait plus de 21. La cour administrative d’appel de Nancy a considéré, en ne prenant en compte que les seuls éléments dont disposait la DNCG, que la relégation du SC Bastia ne s’imposait pas de manière manifeste. Et par conséquent que le Stade de Reims n’avait donc pas droit à une indemnisation. Il doit maintenant rembourser à la FFF les 4,7 M€ perçus. Le Conseil d’État peut être saisi d’un recours en cassation dans un délai de deux mois.

US Orléans : Casoni s’excuse après la polémique raciste

Après trois jours de polémique, Bernard Casoni s'est excusé pour ses propos. Sur l'antenne de France Bleu Orléans, l'ancien joueur de l’OM a regretté les « propos déplacés » qu'avait dévoilés l'antenne locale. « Bien sûr que cela choque, je le comprends, a-t-il poursuivi. Je m'excuse d'avoir pu blesser des gens, ce n'est pas dans ma nature. » Avant de nier toute accusation de racisme, expliquant qu'il est « tout sauf raciste ». Lundi, la radio avait diffusé l'extrait d'une conférence de presse datant du 21 septembre.

On y entend l'entraîneur dire : « Je l'ai fait dans tous les clubs où je suis passé, je l'ai fait avec des Maghrébins ! Ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins ! » Une manière pour lui d'expliquer que ses joueurs pouvaient adhérer à son plan de jeu. Avec des témoignages de plusieurs joueurs et membres du club, la radio a précisé que le coach de l'US Orléans, qui l'a suspendu depuis, a tenu plusieurs fois des propos de la sorte. En écho, le parquet d'Orléans a ouvert une enquête préliminaire pour provocation à la haine ou à la discrimination raciale et pour injures publiques à caractère raciste. Casoni a lui porté plainte contre X pour dénonciation calomnieuse, a indiqué son avocat Didier Lacombe.

OGC Nice : Ghisolfi explique le choix Farioli

Invité hier soir sur les ondes de RMC Sport pour évoquer le bon début de saison de l’OGC Nice, Florent Ghisoli est notamment revenu sur les coulisses de la nomination de Francesco Farioli sur le banc de touche. « On a rencontré une dizaine d'entraîneurs et on a été bluffés, parce que c'est quelqu'un qui est brillant », a expliqué le directeur sportif du Gym, dauphin de l’AS Monaco après 8 journées de Ligue 1.

LOSC : Fonseca envoie un message fort à l’OM

De passage à un sommet du football mondial durant cette trêve internationale, Paulo Fonseca en a profité pour rappeler les objectif sportifs du LOSC et de dire qu’il n’avait pas les moyens de lutter avec les cadors de Ligue 1 que sont le PSG, l’OM ou l’AS Monaco. « Nous voulons atteindre une compétition européenne et promouvoir de jeunes joueurs mais je sais qu’il m’est impossible de lutter avec le PSG, l’OM ou Monaco. Après, le plus important reste le chemin parcouru », a-t-il affirmé.

