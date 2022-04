Galtier croit encore au podium, des supporters de Troyes agressés à Nice, Stéphan l'a mauvaise après la défaite face au LOSC

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

OGC Nice - Troyes : Galtier ne perd pas espoir pour le podium

Grâce à un but de Khephren Thuram dans le temps additionnel (90+3e), l'OGC Nice s'est imposé ce dimanche dans la douleur face à Troyes (1-0). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier, a assuré y croire encore pour le podium. "On aurait pu faire un nul mais à force d'abnégation et de courage, on a fini par l'emporter. Nous restons dans la course. C'était notre objectif. Peut-être que cela nous met de la pression, notamment dans le secteur offensif. On s'est créé de belles situations, mais nous n'avons pas pu ouvrir la marque devant une équipe de Troyes bien organisée qui a eu une belle occasion en fin de rencontre. Je comprends la frustration de Bruno Irles. On ne passe pas de l'état de malade à celui de guéri. Nous restons convalescents. Si c'est un miracle, on le prend."

🔴 LIVE : La conférence de presse de Christophe Galtier après la victoire face à Troyes #OGCNESTAC #OGCNice https://t.co/vrLOR2EOqu — OGC Nice (@ogcnice) April 24, 2022

OGC Nice - Troyes : des supporters troyens agressés après le match

Par ailleurs, certains supporters de l'ESTAC auraient été agressés à l'issue de la rencontre entre l'OGC Nice et Troyes (1-0), comme annoncé par le club troyen sur son compte Twitter. "L'ESTAC a une pensée pour ses supporters ayant effectué le déplacement jusqu'à Nice, pour soutenir leur équipe et qui se sont lâchement fait agresser peu après le match. Le club condamne fermement tout acte de violence. Courage."

L’ESTAC a une pensée pour ses supporters ayant effectués le déplacement jusqu’à Nice, pour soutenir leur équipe et qui se sont lâchement faits agressés peu après le match. Le club condamne fermement tout acte de violence. Courage.#onestensemble #TeamESTAC 💙🤍 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) April 24, 2022

LOSC - RC Strasbourg : une défaite injuste pour Stéphan

Dominateur dans l'ensemble du match, le RC Strasbourg s'est incliné ce dimanche sur la pelouse du LOSC (1-0). Après la rencontre, l'entraîneur alsacien, Julien Stéphan, avait du mal à digérer cette défaite. "Je pense qu'on a dominé dans tous les secteurs, donc bien sûr qu'il y a de la déception. Les joueurs sont frustrés parce qu'on n'a pas saisi les opportunités, et il y en a eu un certain nombre, mais on est tombé sur un gardien qui a fait des arrêts puis, sur une situation pas dangereuse, Çelik nous crucifie. C'est dommage mais on n'aurait pas parlé de ce but si on avait mené 2-0 et plié la rencontre. On n'a pas su marquer, parfois par manque de réalisme et parfois parce qu'on est tombé sur un très bon Jardim dans le but. On a une fin de saison palpitante à jouer. Si on nous avait dit qu'on serait là à quatre journées de la fin, on n'y aurait pas cru. Il y a de la déception mais il faut relativiser, rester lucide, calme et serein."

💬 Julien #Stéphan : "Il y a de la frustration et de la déception aujourd'hui. Nous avons dominé dans tous les secteurs de jeu. À la 87e minute, le match aurait déjà du être plié. C’est le regret de cet après-midi."#LOSCRCSA (1-0) pic.twitter.com/5Ei3nObgOw — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 24, 2022

