Galtier fait l'éloge du RC Lens, Kovac envoie un message à l'OM, Rennes et l'OGC Nice

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Galtier encense le RC Lens

Après le succès de l'OGC Nice face au RC Lens (2-1), l'entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier, a rendu hommage aux Sang et Or. "Ça faisait trois défaites à domicile avec des prestations très moyennes. Ce soir, on a joué une très bonne équipe lensoise bien rodée, bien huilée depuis maintenant deux saisons. C’est une équipe qui impose beaucoup de courses, d’efforts physiques. Les joueurs ont su répondre à cela. Je leur avait demandé de rester dans le plan de jeu quel que soit les événements que l’on soit mené ou non, de croire en nos qualités. Même si je trouve qu’être mené à la pause était un peu sévère, je trouve que les joueurs ont fait un très grosse seconde période."

🎙 La parole au coach à l'issue de la phase aller.#OGCNice #OGCNRCL — OGC Nice (@ogcnice) December 23, 2021

Kovac envoie un message à ses concurrents directs

Après la victoire des siens contre le Stade Rennais (2-1), Niko Kovac a envoyé un message fort aux concurrents directs de l'AS Monaco, que sont l'OM, Rennes et l'OGC Nice. "On a vu pourquoi Rennes est un gros adversaire. Mes garçons ont montré une belle attitude. Ils ont réussi à revenir. C'est ce dont on avait besoin pour fêter Noël l'esprit léger. On a aussi réduit l'écart avec Rennes et nos concurrents directs. On est heureux", a lâché le coach monégasque en conférence de presse.

𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲.



On termine l'année sur un succès important !



C'est beau messieurs.



𝟮-𝟭 ‣ #ASMSRFC pic.twitter.com/plW7eHP7Z5 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 22, 2021

Antonetti critique la CAN

L'entraîneur de Metz, Frédéric Antonetti, a fustigé l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. "La CAN nous prend sept à huit joueurs. C'est énorme. C'est un jeu truqué, faussé. Comment peut-on avoir des compétitions internationales durant les compétitions nationales ? Ce n'est pas possible. Je n'ai rien contre la CAN qui est une très belle épreuve. Mais on ne peut pas enlever autant de joueurs dans une équipe. Et nous ne sommes pas les seuls", a-t-il regretté après le match nul face à l'OL (1-1).