Galtier (Nice) ramène 3 galères de Lens, le capitaine de Brest s'agace après Nantes, ça parle Mercato à Strasbourg et Reims

OGC Nice : Galtier rentre de Lens avec un blessé et deux suspendus

Battu 3-0 sur la pelouse du RC Lens hier, Christophe Galtier avait la mine des mauvais jours et le discours saignant après la gifle reçue à Bollaert. Il faut dire que le technicien est reparti de l'Artois avec deux cartons rouges pour Mario Lemina et Dante, d'ores et déjà forfait pour le prochain match des Aiglons contre Lorient dimanche (13h)... Et il a en prime perdu son fragile défenseur algérien Youcef Atal, sorti à la 43e minute touché à l'épaule dans un duel avec Ignatius Ganago. Le calice jusqu'à la lie...

Brest – FC Nantes : Chardonnet recadre ses supporters

Auteur du but de l'égalisation lors de Brest – Nantes (1-1) et présent sur le terrain à repousser les supporters au moment de l'envahissement à la 50e minute, Brendan Chardonnet a recadré les Ultras de son équipe dans les colonnes de Ouest-France :

« Je suis content d’avoir marqué, moins contents des incidents. On n’a pas besoin de faire ça, que ce soit nos supporters ou les supporters adverses, le rectangle vert c’est sacré, il n’y a aucune personne non accréditée qui a le droit d’y venir, peu importe ce qu’il se passe. Je sais que c’est compliqué avec ce qu’ont fait les supporters nantais mais le rectangle vert, c’est le rectangle vert. Vous ne rentrez pas sur le terrain. J’ai été voir les supporters, je leur ai dit qu’on n’avait pas besoin de ça, on perdait déjà 1-0. Si en plus de ça, le match est arrêté définitivement, je pense que la Ligue ne fait plus de cadeaux, ils en ont marre depuis le début de la saison. Perdre ce match sur tapis vert, ça nous aurait fait vraiment chier ».

RC Strasbourg : du lourd sur Gerzino Nyamsi

Transféré l'été dernier du Stade Rennais, Gerzino Nyamsi (25 ans) pourrait ne pas faire de vieux os au RC Strasbourg malgré un contrat courant jusqu'en juin 2025. Selon RMC Sport, le défenseur central serait notamment dans les bons papiers de Naples, Newcastle et West Ham pour cet été. Titulaire indiscutable au cœur de la défense à trois mise en place par Julien Stéphan, Nyamsi est l'un des grands artisans de la belle saison alsacienne.

Reims : Oscar Garcia demande un renfort pour remplacer Ekitike

Conscient que le Stade de Reims va perdre Hugo Ekitike, amené à prendre son envol dès cet été, Oscar Garcia s'est servi du micro tendu par Amazon Prime pour poser ses revendications estivales : « On doit très bien recruter devant parce qu'on va peut-être perdre notre meilleur buteur. Notre deuxième meilleur attaquant a seulement 2 buts. Quand tu regardes Rennes, ils ont Guirassy avec 8 ou 9 buts sur le banc, nous notre meilleur attaquant n'en a que 9 », a-t-il lâché après la défaite face aux Bretons.

