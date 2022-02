Galtier (Nice) se paie l'arbitrage, Newcastle veut toujours Ekitike, Benzema fait rêver une révélation de L1

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

RC Strasbourg – OGC Nice : Galtier peste contre l'arbitrage

Présent en conférence de presse à l'issue de Strasbourg – Nice (0-0), Christophe Galtier était très remonté contre l'arbitrage et les deux exclusions du côté du Gym. Pour lui, le 4e arbitre a mis de l'huile sur le feu ayant « décidé de rendre l'atmosphère sur les bancs un peu malsaine ». « L'exclusion de Kluivert est incompréhensible. J'ai entendu qu'on lui reprochait des gestes obscènes: c'est faux, c'est un mensonge. Qu'il ait pu contester une faute non sifflée c'est possible, mais il y a une différence entre contester et des gestes obscènes. (…) Je suis en colère car un rouge direct sur un banc de touche ça a des conséquences importantes. Il y a eu une contestation, mais en aucun cas il a eu des gestes obscènes et encore moins des paroles. Ce carton rouge, je le trouve non justifié. Il faut à mon sens beaucoup plus de pédagogie à ce moment du match avec un joueur qui est déjà sorti. Concernant Dante, il a fait trois fautes. A la 33e minute, il aurait pu avoir un carton jaune. Le deuxième carton jaune est un carton de compensation car à la mi-temps il y a eu une grosse pression sur le corps arbitral »

… Et Stéphan salue le grand match des siens

De son côté, Julien Stéphan était plutôt satisfait de ses hommes malgré le nul (0-0) : « La physionomie a été la même du début à la fin, c'était une ultra-domination de Strasbourg. On a commencé très fort, on a pris le contrôle du ballon, du jeu, on s'est créé des occasions en première période et ça s'est accentué après l'exclusion. On a eu des occasions pour marquer, il y a eu un grand Benitez, et parfois on n'a pas cadré ou fait le bon dernier geste. Je suis fier de ces joueurs, fier de cette équipe, de son évolution, de sa progression ».

AS Monaco : Cesc Fabregas bientôt de retour en L1

Sur le flanc depuis août et victime de soucis musculaires à répétition, Cesc Fabregas devrait prochainement faire son retour sur le terrain à l'AS Monaco. Preuve que ce come-back est proche : L'Equipe rapporte que l'Espagnol a joué 75 minutes en milieu de semaine avec la réserve à l'occasion d'une opposition amicale contre la réserve de Brentford (2-1). Les retours de Myron Boadu et Benoît Badiashile se formalisent pour la semaine prochaine (ou la suivante).

AS Monaco : du changement au centre de formation

Au niveau de l'organigramme, Paul Mitchell poursuit sa restructuration du club princier. En effet, comme le rapporte RMC Sport, Bertrand Reuzeau (ex-ASSE et PSG) a été écarté de son poste de directeur du centre de formation pour être remplacé par Pascal de Maesschalck, un proche du directeur sportif anglais.

La saison du SCO Angers plombée par les fins de contrat ?

Si le SCO connait une fin d'état de grâce assez brutal avec Gérald Baticle, l'une des raisons aux difficultés du club du Maine-et-Loire tient peut-être dans la gestion des cas individuels. En effet, du fait de ses difficultés financières, Angers n'a réglé aucun dossier de fin de contrat et, selon L'Equipe, ça pèse beaucoup dans les esprits.

Avec une dizaine de joueurs cadres libre au 30 juin (dont Traoré, Thomas, Manceau, Mangini et Capelle), le SCO Angers ne s'aide à avancer sereinement. Initialement prévues pour mars, les discussions pourraient être repoussées à l'obtention du maintien. « Je ne sens pas d'états d'âme des joueurs par rapport à ça », a balayé Baticle. Pourtant, une source interne anonyme dit le contraire : « Chez certains, ça commence à cogiter ».

MHSC : Wahi éjecte Thierry Henry d'un podium de précocité

Auteur de son 7e but de la saison face au Stade Rennais (défaite 4-2), Elye Wahi (MHSC, 19 ans) n'est pas que le meilleur buteur européen des joueurs nés en 2003 ou après. En effet, l'ancien Caennais – qui a profité du match face aux Bretons pour honorer sa 50eme cape en L1 – est également monté sur le podium des plus jeunes joueurs à atteindre la barre des dix buts en L1. Seulement devancé par Kylian Mbappé (18 ans et 75 jours) et Ousmane Dembélé (18 ans et 308 jours), Wahi (19 ans et 54 jours) est passé devant un certain ...Thierry Henry (19 ans et 70 jours).

7 - Aucun joueur n’a marqué plus de buts dans le Top 5 européen qu’Elye Wahi parmi les joueurs nés en 2003 ou après (7 buts, à égalité avec Florian Wirtz). Bicyclette. #MHSCSRFC pic.twitter.com/t4MTL8kOWD — OptaJean (@OptaJean) February 25, 2022

Stade Brestois : Satriano est un grand fan... de Benzema

Belle surprise du Mercato hivernal au Stade Brestois, Martin Satriano confirme les promesses entrevues en Italie. En effet, l'attaquant prêté par l'Inter Milan a déjà montré toute son efficacité et pris la place de Steven Mounié en attaque. Dans les colonnes de L'Equipe, celui qu'on présente comme le Zlatan Ibrahimovic uruguayen pour sa puissante frappe de balle a évoqué son modèle... Et il est français : « Cela fait des années que j'aime Karim Benzema. Quiconque connaît le foot aime Benzema car c'est un joueur unique. Tous les attaquants ne peuvent pas jouer comme lui, venir chercher le ballon, orienter le jeu de l'équipe tout en marquant un ou deux buts par match », a-t-il glissé.

Newcastle confirme son intérêt pour Ekitike (Reims)

Dans les colonnes de The Athletic, Amanda Staveley, la directrice générale de Newcastle, a confirmé que les Magpies ont bien tenté leur chance pour Hugo Ekitike (19 ans), la très suivie révélation du Stade de Reims : « Nous avons examiné tous les joueurs disponibles en Europe, en Amérique, partout. Il y avait quelques jeunes joueurs que nous voulions faire venir comme (Hugo) Ekitike, mais il n'aurait pas été un joueur pour aujourd'hui, il aurait été un investissement pour le futur ». Touché lors du dernier match, l'attaquant champenois est sur le flanc pour un mois.