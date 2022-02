Gameiro a fait des sacrifices, Traoré fait trembler Rennes, un renfort pour Bordeaux à Lens ?

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

RC Strasbourg : Keller ne dirait pas non à la FFF

Interrogé par son grand ami Pierre Ménès au sujet d’un possible futur à la présidence de la FFF pour succéder à Noël Le Graët, Marc Keller a admis qu’il ne dirait pas non si l’occasion se présentait. « Noël Le Graët à 80 ans mais il a été élu jusqu’en 2024. Mon rôle ou par exemple le rôle de Jean-Michel Aulas aujourd’hui, c’est d’accompagner Noel Le Graët dans la structuration, dans les projets que la Fédération met en place jusqu’en 2024, a-t-il assuré dans Pierrot le Foot. Après on verra, on ne peut pas savoir ce qu’il va se passer dans le futur. Mais en tout cas, à l’heure où on se parle, je suis dans cet état d’esprit là par rapport à la Fédération. »

MHSC : Ferri a fait oublier une vilaine trahison

Jordan Ferri est revenu sur cette publication Instagram où il arborait le maillot du Nîmes Olympique peu de temps après la défaite du Montpellier HSC lors du derby. « Je sais que j’ai commis une erreur avec cet épisode, mais en montrant aux supporters sur le terrain que j’étais prêt à mouiller le maillot et à tout donner pour ce club, je savais qu’ils allaient se rendre compte de mes valeurs, du joueur et de l’homme que je suis, a-t-il affirmé dans les colonnes de So Foot. Maintenant, j’ai de très bonnes relations avec les supporters. C’est super important de les avoir derrière nous, et derrière moi. »

Stade Rennais : Traoré énigmatique sur son futur

Capitaine du Stade Rennais, Hamari Traoré arrive à un an du terme de son contrat mais ne veut pas encore se projeter. « Oui, il me reste un an de contrat, mais je suis focalisé sur la fin de saison, a-t-il affirmé dans Ouest France. Il y a des échéances qui arrivent, je veux faire une bonne fin de saison avec Rennes, me qualifier pour la Coupe du monde avec mon pays. J’ai tout ça en tête. Si j’ai quelque chose à la fin de la saison, c’est que je l’aurai mérité. Pour l’instant, je ne me projette pas. Je suis très heureux ici. Si je dois continuer au Stade Rennais, je continuerai. Pour l’instant, il n’y a rien. Je n’ai pas discuté avec la direction. On verra tout ça en fin de saison. »

RC Strasbourg : Gameiro a refusé des offres pour le RCSA

Revenu l’été dernier au RC Strasbourg, Kévin Gameiro a refusé d’autres offres mais ne regrette pas son choix. « Avec le Covid, je voyais beaucoup moins mes proches. Le fait d’être de nouveau proche de ma famille à peser dans ma décision. J’étais en fin de contrat à Valence et il y a une opportunité de venir. J’ai refusé quelques offres plus intéressantes que Strasbourg mais je ne regrette pas. C’est un choix de ma part qui a été réfléchi, a-t-il expliqué à Pierre Ménès avant d’évoquer son passage au PSG. C’était une belle expérience. C’était mon club de cœur quand j’étais jeune. Ça l’est toujours. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu un titre de champion. Pour ma part, c’était mon premier titre. Il y avait aussi un très bon groupe. C’était bien de côtoyer des grandes stars comme Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Marco Verratti ou Thiago Motta. Cette expérience m’a beaucoup servi. »

Girondins : Onana de retour à Lens ?

S’il est écrit que Jaroslav Plasil sera sur le banc des Girondins de Bordeaux dimanche à Bollaert pour le compte de la 24e journée de Ligue 1 (17h), l’entraîneur intérimaire en attendant David Guion pourrait récupérer un précieux renfort pour affronter le RC Lens. « Après une troisième place à la CAN avec sa sélection , le milieu de terrain Jean Onana a repris l’entraînement à Bordeaux et postule pour une place dans le groupe dimanche », a fait savoir le très fiable Girondinfos sur Twitter. Si tel est le cas, l’international camerounais pourrait être associé à Josuha Guilavogui devant la défense.

