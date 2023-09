Genesio peste contre l'arbitrage, Strasbourg chambre Metz après le derby, Tapie fait une infidélité à l'OM

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Rennes : Genesio enrage après la blessure de Le Fée

Le Stade Rennais a concédé un nouveau match nul qui ne fait pas ses affaires, dimanche à Montpellier (0-0). "Le bilan comptable n’est pas satisfaisant, on espérait beaucoup mieux de ce début de saison, mais il faut faire le dos rond", a commenté Bruno Genesio. Avant de s'en prendre à l'arbitrage suite à la blessure d'Enzo Le Fée... "C’est l’exemple d’un arbitrage sur lequel je ne vais pas en rajouter… Il faut protéger les joueurs, c’est le rôle de l’arbitre. On ne sait pas ce qu’a Enzo, mais pour qu’il sorte alors qu’il venait de rentrer, c’est qu’il avait vraiment une forte douleur à l’épaule. »

MHSC : Der Zakarian enrage après la pelouse de la Mosson

Après un Montpellier-Rennes (0-0) sans saveur, Michel Der Zakarian a expliqué la pauvreté du spectacle par l'état de la pelouse de la Mosson. "C'est difficile de jouer sur un terrain comme ça pour les deux équipes. Mais plus pour nous : quand tu n'as pas de joueurs puissants, sur du sable mouvant, c'est compliqué, a pesté le coach du MHSC. avant d'ajouter : "Quand on joue à l'extérieur, on arrive à créer des situations offensives dans nos déplacements et grâce à notre qualité de passe. Mais sur un terrain mouvant, c'est compliqué pour nous."

Aboukhlal opéré dans la semaine

Sorti sur blessure contre l’Union Saint-Gilloise (1-1), le Toulousain Zakaria Aboukhlal va se faire opérer comme l'a indiqué hier son entraîneur Carles Martinez Novell. «Les docteurs devraient expliquer exactement la nature de sa blessure mais il va se faire opérer cette semaine. Le club expliquera mieux la nature de la blessure de Zakaria cette semaine."

Chambrage du Racing après le derby de l'Est

Vainqueur à Metz (1-0) dimanche, le RC Strasbourg s'est adjugé le derby de l'Est. L'occasion de chambrer son voisin sur les réseaux sociaux. "On a un peu top poussé la clim’ par ici", s'est amusé le Racing.

🥶 𝐎𝐧 𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐩 𝐩𝐨𝐮𝐬𝐬𝐞́ 𝐥𝐚 𝐜𝐥𝐢𝐦' 𝐩𝐚𝐫 𝐢𝐜𝐢#FCMRCSA (0-1) pic.twitter.com/Tfoy5fT7AV — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 24, 2023

Stade Brestois : Eric Roy évoque son avenir

Leader surprise de Ligue 1 avec le Stade Brestois, Eric Roy savoure le même qu’il traverse en Bretagne. Dans un entretien à beIN Sports, le technicien a évoqué son avenir… avec l’humilité qui le caractérise :

« Aujourd’hui, je travaille dans de bonnes conditions. Avec Greg Lorenzi, nous avons une relation basée sur la confiance. Nous avons les mêmes traits de caractère dans l’euphorie comme dans la difficulté. Brest est un club familial qui cultive l’humilité et le travail (…) Je me sens très bien à Brest même si on sait que la durée d’un entraîneur dépend de ses résultats. Nous verrons pour la suite ».

Eric Roy est encore sous contrat jusqu’à la fin de saison.

Stade de Reims : Delaune a servi de décor à la série sur Tapie

Si la mini-série sur Bernard Tapie rencontre un franc succès sur Netflix, la fiction se permet quelques largesses sur la réalité. En effet, la plupart des scènes autour du football n’ont pas été tournées dans l’enceinte du Vélodrome, beaucoup trop modernisé aujourd’hui par rapport au début des années 90, mais du côté d’Auguste Delaune selon l’Union. Un choix surprenant dans la mesure où l’écrin qui accueille aujourd’hui le Stade de Reims ne ressemble pas franchement au Vel des années Tapie…

