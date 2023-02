Genesio tire la sonnette d’alarme, bagarre après Lille-Strasbourg, un record pour Savanier

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

RC Strasbourg : Liénard s’écharpe après le LOSC

Battu à Lille hier, le RC Strasbourg a connu d’autres déboires après la rencontre (0-2). Selon L’Équipe, Dimitri Liénard a dû être séparé de son coéquipier Nordine Kandil (21 ans) par ses partenaires pour éviter une bagarre ! Au départ de l’altercation, le premier a reproché au second de jouer trop « perso » et de ne pas faire de passes. Le jeune milieu lui a répondu qu'il fallait prendre des risques car l'équipe était menée au score. Cela a provoqué la réaction du capitaine, qui a pris son jeune partenaire par le cou, avant d'être repoussé par ce dernier. Les deux hommes se sont accrochés, jusqu'à ce que des coéquipiers et des joueurs lillois viennent les séparer. La tension est ensuite retombée et le vestiaire a retrouvé son calme. « Les tensions naissent de dysfonctionnements, reconnaissait l’entraîneur Mathieu Le Scornet. Notre équipe doit faire les choses ensemble pour espérer, et bien pour performer. On n’était pas coordonnés dans notre pressing. On en a payé le prix fort. »

Stade Brestois : Roy furax après la claque à Montpellier

Depuis l’arrivée d’Éric Roy comme entraîneur le 3 janvier, le Stade Brestois n’avait pas perdu en L1 et n’avait concédé que deux buts en cinq matches (1 victoire, 4 nuls). Alors l’apathie générale de son équipe à Montpellier, où elle en a encaissé davantage en une seule rencontre (0-3), lui a fortement déplu. « On peut faire des erreurs et être mis hors de position, mais on ne peut pas s’effondrer comme ça ! J’ai observé de mauvaises attitudes, pas de tous mais de certains, a-t-il tonné après le match. On a concentré dans un match tout ce qu’il ne faut surtout pas faire. On doit encore affronter bientôt des concurrents directs à l’extérieur et ce n’est pas comme ça qu’on s’en sortira. Là, je n’ai pas eu l’impression que mon équipe avait conscience de l’enjeu, celui de jouer sa survie et l’avenir d’un club... »

Montpellier HSC : Der Zakarian a réveillé Savanier

Présent dans l’équipe type de la 23e journée de L1 avec un but et 9 dribbles réussis (record égalé en L1 pour un Montpellierain, celui de Ryad Boudebouz en 2016), Téji Savanier a bien compris le message de Michel Der Zakarian à son arrivée au MHSC : redevenir décisif. « On sait que Téji a la capacité de faire ça, a insisté MDZ après la large victoire contre Brest (3-0). Il a beaucoup travaillé pour revenir. C’est notre leader technique, mais il y a d’autres éléments capables de donner de bons ballons (comme Arnaud Nordin, très performant aussi). Quand tout le monde met ses qualités au service du collectif, c’est plus facile de gagner des duels et des matches, martèle Der Zakarian. On a très bien défendu aussi, même si on leur a offert une ou deux opportunités de nous planter en seconde période. »

LOSC : Fonseca encense David

Présent dans l’équipe type de la 23e journée de L1 avec son doublé inscrit contre le RC Strasbourg (2-0), Jonathan David fait le bonheur du LOSC et de son coach Paulo Fonseca. « C'est très important d'avoir un joueur qui peut marquer beaucoup de buts, savoure le technicien portugais. Aujourd'hui (dimanche), il n'a pas seulement marqué, il a très bien travaillé pour l'équipe, il n'a pas perdu le ballon quand nous avons joué avec lui. Il a très bien travaillé défensivement, il a fait un bon match, c'est très important pour l'équipe et c'est très important pour Jonathan d'avoir confiance. Je pense qu'il peut améliorer son jeu dans la surface. »