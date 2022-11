Ghisolfi ferre un ex du PSG à Nice, David (LOSC) dragué, Reims sabote une arrivée à l’ASSE !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

RC Strasbourg : Djiku en plein rêve au Qatar Encore en lice pour les 8es de finale de la Coupe du monde, Alexander Djiku vit un rêve éveillé dans les rangs du Cameroun. « C'est un rêve. Tout joueur rêve de jouer une Coupe du monde. J'ai eu la chance de commencer le premier match, d'entrer en jeu lors du deuxième. Je vis ces moments avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de calme, parce qu'il ne faut pas être submergé, justement, par les émotions. Il faut rester serein, tranquille dans sa tête », a-t-il expliqué hier après le match nul des Lions Indomptables contre la Serbie (3-3). LOSC : David reste dans le viseur de Manchester United Malgré une Coupe du monde en pointillés, Jonathan David reste un joueur très courtisé en vue du mercato hivernal. Alors qu’il reste encore un match à jouer contre le Maroc jeudi (16h) pour le Canada, déjà éliminé de la phase de groupes, l’attaquant du LOSC serait toujours dans les petits papiers de Manchester United pour préparer la succession de Cristiano Ronaldo. « Un autre candidat de MU est l'attaquant canadien de 22 ans. Il a été repéré plusieurs fois et il veut passer à l'étape suivante. On nous a dit que Lille le libérerait en hiver pour environ 50 millions d’euros », a assuré le journaliste Florian Pletterberg sur Sky Sports. News #David: Another candidate of #MUFC is the 22 y/o Canadian striker. He was scouted several times and he wants to make the next step. We‘ve been told that Lille would release him in winter for around €50m transfer fee. @Sky_Marc @SkySportDE 🇨🇦 pic.twitter.com/Pjry4bdw3M — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 25, 2022 OGC Nice : Digard dans le staff de Favre Après Sébastien Squillaci, Florent Ghisolfi a obtenu un nouveau renfort dans le staff de l’OGC Nice. Selon Nice Matin, Didier Digard va renforcer l'équipe rapprochée de Lucien Favre jusqu’à la fin de la saison. L’actuel entraîneur de la réserve de l’OGC Nice, passé dans les rangs du PSG en tant que joueur, est une demande personnelle du nouveau directeur sportif du Gym, qui a également recruté le directeur de la performance du RC Lens Laurent Bessière. OGC Nice: Didier Digard en renfort dans le staff de Lucien Favre https://t.co/SGK38pQxl4 pic.twitter.com/qAIlbpCRhN — Nice-Matin (@Nice_Matin) November 28, 2022

Clermont : petite révolution en Auvergne

Après deux semaines de pause, les joueurs du Clermont Foot ont repris hier et ont pu découvrir leur nouvelle pelouse d'entraînement hybride avant de poursuivre leur préparation en Espagne à partir de la semaine prochaine. « On arrive dans une nouvelle ère », a savouré Pascal Gastien dans L’Équipe. On avait prévu depuis l'an dernier un stage car on est en Auvergne et ils annoncent de la neige et du gel la semaine prochaine. Il faut qu'on trouve des conditions idéales, on espère trouver du beau temps en Espagne pour pouvoir travailler correctement. On va jouer contre Valence et Valladolid, de bonnes équipes, mais l'essentiel c'est ce qu'on va faire à l'entraînement. »

Montpellier HSC : Suarez sur le départ ?

De retour à Montpellier mi-août après un prêt au Montevideo City Torque, Mathias Suarez n’a jamais cessé de s’entrainer avec le groupe professionnel mais n’a plus disputé une rencontre officielle avec le MHSC depuis janvier 2020. Selon Midi Libre, le latéral droit uruguayen n’a pas repris avec l’effectif héraultais et serait préservé dans le cadre d’un futur départ à six mois de la fin de son contrat dans l’Hérault.

Stade de Reims : après l'ASSE, Radut aussi dans le viseur !

On vous en a parlé dès hier : Ionut Radu a été proposé à l’ASSE. En contrat jusqu’en 2024 avec l’Inter Milan, le gardien roumain est actuellement prêté à Cremonese où il n’a pas convaincu, lui qui a déjà intéressé l’OGC Nice et les Girondins de Bordeaux dans le passé. Nicolo Schira ajoute aujourd’hui que le portier de 25 ans intéresse les Verts mais aussi le Stade de Reims. Si son point de chute n’est pas encore connu, le spécialiste des transferts en Italie assure qu’il quittera quoi qu’il arrive la Cremonese au mercato hivernal.

SCO Angers : Bouhazama a bien pris ses marques

Abdel Bouhazama a été propulsé entraîneur par intérim de l’équipe première, jeudi dernier, après la mise à pied de Gérald Baticle mais on ignore encore s’il sera aux commandes de l’équipe pour la reprise de la L1, à Ajaccio, le 28 décembre. L’ancien technicien de l’ASSE a pris ses marques hier, dans un calme apparent. « Après un court briefing, ce titulaire du BEPF a dirigé sa première séance en se montrant affable, explique L’Équipe. Ballon en permanence sous le bras pour affirmer son autorité, il a applaudi certaines séquences et n’a haussé le ton que sur la fin, laissant poindre l'uniforme de sergent-chef quand il a imposé une dizaine de pompes à ses joueurs après avoir intercepté le ballon en fin de toro. Avant de lever le camp en se fendant de « checks » et autres accolades démonstratives. »

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.



