Ghisolfi dévoile son plan pour cet hiver, un Mercato L1-L2 plus agité que prévu, un cadre de Bordeaux prolongé

OGC Nice : Favre, le Mercato, Dante... Ghisolfi se lâche sur le projet du Gym

Dans les colonnes de L'Equipe, Florent Ghisolfi a évoqué plusieurs dossiers chauds de l'OGC Nice. Morceaux choisis.

La décision de conforter Lucien Favre

« Avec le board, on a pris le temps d'analyser de manière très précise notre début de saison. On ne s'est pas contentés de regarder le travail du staff et de l'entraîneur. Tout n'a pas été parfait, c'est une évidence. On a partagé notre analyse avec Lucien, je suis allé le voir en Suisse durant la trêve pour lui dire qu'on souhaitait continuer l'aventure ensemble, tout en renforçant le staff . Lucien est notre entraîneur, il est sous contrat, il a tout notre soutien. On veut construire autour de lui et palier certains de nos manques décelés lors de la première partie de saison ».

Le Mercato de janvier

« Je n'évoquerai pas nos besoins à tel ou tel poste. On a beaucoup discuté avec le board pour établir la meilleure stratégie. Tout est clair, précis. On ne veut rien faire dans la précipitation. Notre projet va se construire mercato par mercato. On doit mettre les fondations, le staff, la cellule de recrutement, avant d'avancer sur l'équipe. Ce serait une grosse erreur d'agir dans la précipitation (…) On n'engagera pas de gros moyens pour empiler des joueurs. Cela pourrait nous faire perdre beaucoup de temps si on venait à se tromper cet hiver ».

Une prolongation pour Dante

« On a déjà échangé. Je ne dévoilerai pas le contenu de notre discussion. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que j'ai découvert un homme exceptionnel, un grand leader, un vrai. C'est rare de nos jours dans le foot. Depuis que je suis là, il a été très performant sur le terrain. On se verra en temps voulu pour décider de la suite. La seule certitude, c'est qu'on veut s'investir sur le long terme avec Dante. Un garçon comme lui est une telle plus-value pour l'OGC Nice. L'idée est qu'il continue avec le club et, aujourd'hui, il est très performant sur le terrain ».

Morgan Schneiderlin sur le départ

« Je l'ai reçu avant notre départ. C'est un garçon irréprochable, qui fait preuve de respect envers le club. L'inverse est également valable. Sa situation sportive est compliquée, il lui reste six mois de contrat et il souhaite trouver un projet où il s'épanouira. S'il a une opportunité, on le libérera ».

Le LOSC va recruter un ex de Dunkerque

Désireux de muscler son équipe réserve à la peine en National 3, le LOSC songe à faire signer l'ancien milieu de Dunkerque Nicolas Bruneel (25 ans) selon le média local Nord Littoral. Après 43 matchs de N1 et 24 matchs de L2 avec le voisin nordiste, le natif de Coudekerque-Branche est retourné au monde amateur à l'US Pays de Cassel.

L'AS Monaco sur une pépite des Pays-Bas au Mondial

Pépite néerlandaise du FC Bruges, Noa Lang (23 ans) serait dans les bons papiers de l'AS Monaco pour cet hiver selon Mediafoot. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'ailier gauche est valorisé à plus de 15 M€ par Transfermarkt après le joli parcours du club belge lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions.

Le bas de tableau de L1 et de L2 panique, un agent prédit un Mercato de fou !

Agent de joueur très présent en Ligue 1, Yvan Le Mée a disserté sur le marché d'hiver 2023 sur le site 90Football. Un marché que l'ancien conseil de Romain Alessandrini voit très animé du fait de ce qu'il entend aujourd'hui dans les clubs :

« Aujourd’hui, tu prends les clubs, du 12ème au 20ème, que ça soit de Ligue 1 ou de Ligue 2, tout le monde va recruter. Dans les discussions que j’ai eues ces derniers jours avec les clubs, je suis surpris. Ils cherchent, parmi les clubs en difficultés, 4 ou 5 joueurs au mois de Janvier. Ça ne se voit jamais. D’habitude, ce marché de correction, c’est 1 ou 2 joueurs. »

Avec les quatre descentes et la manne de CVC liée à la présence en Ligue 1, nombreux sont les clubs qui paniquent aujourd'hui...

RC Strasbourg : Guilbert fait un appel du pied pour janvier

Mis sur la touche à Aston Villa où il s'entraîne avec l'équipe U23, Frédéric Guilbert a évoqué sa situation complexe dans l'émission Club 1906 sur Alsasports.

Le latéral droit de 27 ans ne peut pas continuer dans ces conditions et l'a fait savoir : « On étudie les différentes possibilités avec mon entourage, qu’il s’agisse d’un prêt avec option d’achat ou d’un transfert sec. La seule certitude, c’est que je dois avoir du temps de jeu dans un club pour me relancer. C’est le plus important pour moi. Pour l’instant, il n’y a rien. mais je suis ouvert aux propositions. je suis sur le marché, ce qui m’importe c’est de jouer et de retrouver du plaisir rapidement ».

L'intéressé a notamment fait un appel du pied au RC Strasbourg, club dans lequel il évoluait l'an passé : « Il ne s’est jamais rien passé de mauvais avec le club. Je me suis super bien senti là-bas avec ma famille. Mais ce n’est pas moi qui décide. Je suis joueur de football et employé par un club. En tout cas, la porte n’est pas fermée. On verra comment ça va se passer dans l’avenir ».

AJ Auxerre : Mbaye Niang parti pour tout casser en 2023 ?

Arrivé cet été à l'AJ Auxerre après un passage raté aux Girondins de Bordeaux et une fin d'aventure en queue de poisson au Stade Rennais, M'Baye Niang est-il en train de renaître en Bourgogne ? Apparu à dix reprises en début de saison (2 buts), l'attaquant sénégalais (27 ans) a démarré très fort sa préparation de mi-saison. En effet, Niang a inscrit un quadruplé en huit minutes hier face au FC Metz en amical (5-1).

Girondins : Gregersen vers la prolongation à Bordeaux

Auteur d'un excellent début de saison avec les Girondins de Bordeaux, le défenseur Stian Gregersen devrait se voir offrir une prolongation de contrat. Selon le média norvégien Nettavisen, le stoppeur de 27 va être revalorisé et étendre son bail d'un an de 2025 à 2026.