Ghisolfi (Nice) fait une belle prise à l'ASSE, le Mondial inspire Stéphan en vue du Mercato du RC Strasbourg

Comme annoncé hier par Mohamed Toubache-Ter, Sébastien Sangnier, préparateur physique de l'ASSE, va quitter le Forez dans quelques jours après 15 années de bons et loyaux services. Si l'on en croit l'insider stéphanois GaelB42, l'adjoint de 43 ans va rejoindre le pole performance de l'OGC Nice, recruté par le nouveau directeur sportif Florent Ghisolfi (ex-RC Lens). Le nouveau projet du Gym se met doucement en place derrière Lucien Favre.

Si l'AS Monaco est sur les rangs pour s'offrir le prometteur milieu de Palmeiras Danilo (21 ans), le club de la Principauté a été lâché par un rival d'envergure dans la course à la signature du Brésilien. En effet, dans une interview accordé à Football London, Mikel Arteta (entraîneur d'Arsenal) a annoncé que Danilo ne figurait plus dans les cibles des Gunners. Pour la pépite du Palmeiras, le principal rival de l'ASM s'appelle désormais l'Ajax Amsterdam.

En vacances au Qatar où il cherche l'inspiration à la Coupe du Monde, Julien Stéphan a bien identifié ce qu'il manque au RC Strasbourg. Dans un entretien relayé par Alsasports, le coach du Racing a évoqué ses inspirations en vue du prochain Mercato :

« Ce Mondial confirme aussi l’importance d’avoir des joueurs de vitesse et de percussion dans le foot de haut niveau. Ce sont eux qui font des différences et qui sont les plus impactant. C’est assez bien visible chez certaines nations comme le Brésil ou la France que j’ai pu observer à plusieurs reprises. Je n’ai pas eu l’opportunité de voir l’Espagne, mais il y a aussi des joueurs de ce calibre là-bas, avec, notamment, de grosses qualités de dribbles et qui sont très forts en un-contre-un face à des défenses regroupées avec des espaces plus restreints. On voit toute l’importance de ces joueurs ».