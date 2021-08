Girondins, ASSE – Mercato : le LOSC débarque et prend la pôle pour Bayo !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Buteur face aux Girondins en ouverture du championnat, Mohamed Bayo (Clermont, 23 ans) pourrait être l'un des grands animateurs de la fin du Mercato en Ligue 1. Très efficace en Ligue 2 l'an passé (22 buts, 7 passes décisives), l'attaquant auvergnat a laissé planer le doute sur son avenir immédiat, lui qui intéresse un quart des clubs de l'élite en France.

Si Bordeaux s'affichait aujourd'hui comme le candidat numéro 1 pour l'accueillir face à une ASSE sans le sou, Le 10 Sport annonce que c'est finalement le champion de France Lillois qui pourrait rafler la mise. Le LOSC aurait même fait une offre avoisinant les 6 M€ qui ne laisserait pas insensible Bayo.

Du côté du Clermont-Foot, on ne fermera pas la porte en cas d'offre atteignant les 10 M€ mais la priorité du club promu est de conserver Bayo. Le club auvergnat tenterait de convaincre son goleador de rester moyennant un bon de sortie pour l'été 2022. Mohamed Bayo n'est pas spécialement emballé par cette option.

Bayo vise le LOSC

