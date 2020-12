Girondins - ASSE : Puel a repéré deux failles très exploitables à Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux ont compris dimanche à Lille ce qui les séparer encore du haut du tableau en L1 : la rigueur. Face à une équipe du LOSC pas au top de sa forme, les hommes de Jean-Louis Gasset n’ont pas démérité mais se sont finalement inclinés logiquement (1-2). Le constant est unanime et prend tout son sens quand on sait que les Bordelais n’ont tiré que quatre fois... « plus bas total dans un match de L1 depuis le 8 décembre 2019 contre l’OM (3 tirs). »

Une première faille exploitable par l’ASSE avant le match de mercredi au Matmut Atlantique (21h) a donc vu le jour. Un autre axe de travail pour Claude Puel : la faiblesse des couloirs bordelais à Lille. « Tout n’est pas à jeter mais face à une équipe du niveau de Lille, Bordeaux a été confronté à ses limites, notamment dans les couloirs », a observé Emery Taisne de L’Équipe. Pour mémoire, Youssouf Sabaly et Mehdi Zerkane composant le côté droit, quand Maxime Poundjé et Rémi Oudin étaient leur pendant à gauche. Aucun d’entre eux n’a eu la moyenne aux notes attribuées par le quotidien sportif.