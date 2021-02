Girondins  : Ben Arfa se fait taper sur les doigts après sa bourde sur la rivalité avec l'OM

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

En conférence de presse, Hatem Ben Arfa a surpris beaucoup de monde avec ses déclarations avant le Girondins de Bordeaux – OM de dimanche soir. « Je n’étais pas au courant de cette rivalité, je ne sais pas d’où elle vient. Je savais qu’il y avait un derby entre Bordeaux et Toulouse. Mais avec l’OM, je ne le savais pas, mais j’apprends à le connaître », a-t-il lâché vendredi.

Des mots qui ont choqué pas mal de supporters … Et même certains spécialistes. Encore plus de la bouche d'un joueur passé par l'OM et qui dispose déjà d'une solide expérience en Ligue 1. Des mots qui ont fait grincer des dents Jonatan MacHardy, supporter de l'OM et grande gueule de l'After Foot.

« C'est Bordeaux et Toulon, les rivaux de Marseille »

Sur RMC, le journaliste a invité Hatem Ben Arfa à réviser ses classiques : « En 2010, il est Champion avec Marseille, c’est quand même très chaud avec Bordeaux… Tous les supporters marseillais parlaient du fait que Bordeaux et Toulon étaient les deux ennemis originels de l’Olympique de Marseille, ce n’est pas le Paris Saint-Germain… Les chants parlent des bordelais et des toulonnais, pas des parisiens… C’est Bordeaux et Toulon, les rivaux de Marseille. S’il n’est pas conscient de ça Hatem Ben Arfa… C’est quand même une part d’histoire », a-t-il déploré dans des propos relayés par Girondins4Ever.

En même temps, « HBA » a toujours été dans son monde...