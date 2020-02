Girondins : crachats, gifle, insultes… Costil raconte son calvaire à Metz 

true

Le lama est une espèce qui peut survivre dans le froid lorrain. Hier, quelques supporters du FC Metz à la glaire facile se sont en effet improvisés cracheurs en direction de Benoît Costil, qui venait de s’imposer à Saint-Symphorien (2-1).

Menés d’entrée, les #Girondins ont renversé 10 Messins. Basic et Oudin ont marqué les buts. #FCMFCGB pic.twitter.com/OAOX3KRNnZ — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) February 8, 2020

« Je n’aime pas du tout ce genre de situations. J’ai reçu deux ou trois molards en pleine tête. Et forcément à un mètre des gens, la cible est plus facile à atteindre », a raconté le gardien des Girondins de Bordeaux au micro de beIN SPORTS.

Costil ou l’effet coiffé-décoiffé

Costil a poursuivi en expliquant qu’un spectateur avait aussi voulu lui mettre une gifle ! « Il m’a seulement chatouillé les cheveux, a-t-il souri avec un détachement qui le grandit. On connaît, ça arrive parfois de se faire taquiner. Deux-trois insultes, ça fait partie du truc, c’est de bonne guerre. Maintenant, une dizaine de molards dans le visage, je ne sais pas… C’est dommage quand même, c’est un match de foot. Même si on supporte son équipe, tout le monde a une attitude à respecter. Mais ce n’est pas bien méchant. On ne va pas en faire toute une histoire. »