Girondins, FC Nantes : le récit accablant de la rixe entre supporters bordelais et nantais à Lorient

Dimanche, en marge de la rencontre Lorient – Bordeaux, une bagarre de supporters a eu lieu dans la cité morbihannaise. Hier, Ouest-France a livré le récit des faits avec une dizaine de fans des Girondins de Bordeaux (non interdits de déplacement) notamment concernés. Alors qu'ils buvaient un verre dans un bar local en attendant le début du match, un autre groupe d'individus informés de leur présence s'est rendu sur place en provoquant quelques minutes de heurts. Comme redouté, il s’agissait de supporters du FC Nantes.

Cagoules, casquettes, couteaux et crêpes

« Les Nantais ont le visage masqué avec des cagoules et des casquettes, indique le gérant de l’établissement dans le quotidien régional. Il y a aussi des couteaux. Mon crêpier qui était coincé dehors en a vu un juste devant lui. Il a expliqué qu’il était Breton, qu’il faisait juste des crêpes et qu’il n’avait rien à voir avec tout ça. Le chef des Bordelais est revenu me voir à la fin. Il voulait savoir s’ils nous devaient quelque chose pour les dégâts… »

Chose qu’il a refusée, malgré les carreaux cassés, les verres brisés devant le bar, et la terrasse en désordre total après 10 minutes de chaos. Mise au courant de la rixe, la police a rapidement débarqué sur les lieux.

