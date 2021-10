Girondins, Stade Rennais : M'Baye Niang prêt à faire des misères au FC Nantes

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Arrivé il y a quelques semaines aux Girondins de Bordeaux après un été à l'écart au Stade Rennais, M'Baye Niang trépigne d'impatience à l'idée de pouvoir aider son nouveau club en Ligue 1. Si son coach Vladimir Petkovic est plutôt prudent et se réserve encore de l'annoncer dans le groupe dans le derby face au FC Nantes dimanche (15h), l'intéressé est chaud comme la braise.

M'Baye Niang s'estime apte pour le derby

Invité de l'émission « Rothen s'enflamme » en direct du Haillan vendredi, M'Baye Niang n'a pas masqué son envie. Propos retranscrits par Girondins4ever : « Le retard physique est normal parce que je n’ai pas fait de reprise normale avec un groupe. Mais aujourd’hui, je travaille. Cela fait trois semaines que je suis ici et je travaille d’arrache-pied pour rejoindre le groupe le plus rapidement possible. Si on me demande, j’estime être compétitif. Maintenant, c’est le staff technique qui jugera mon état de forme au moment où ils auront besoin de moi. Je me tiens prêt ».