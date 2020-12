Girondins : Gasset a réussi un petit miracle avec un flop de l’ASSE

Les Girondins de Bordeaux restent sur deux sorties très intéressantes. Vainqueurs d'abord à Rennes grâce à leur prodige Hatem Ben Arfa (1-0), les hommes de Jean-Louis Gasset ont ensuite su faire jeu égal avec le PSG samedi au Parc des Princes (2-2).

Paul Baysse était de la partie et a plutôt bien tenu la baraque en compagnie de Laurent Koscielny. Ce n’est pas la première fois que les deux défenseurs centraux font la paire et réussissent de solides prestations depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Un petit miracle quand on sait que l’ancien défenseur de l’ASSE était au placard depuis des mois avec Paulo Sousa.

« Il est très costaud, mais à l’image de ce qu’il a fait sur tout le début de saison. C’est un garçon qui n’est pas Armando Diego Maradona, on est tous d’accord, mais quel mental, assure Christophe Hutteau dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Franchement, c’est un vrai combattant. Le traitement qui lui a été infligé ces derniers mois est tout simplement innommable, par Paulo Sousa oui. Je suis content pour lui parce que ce sont des garçons qui font preuve de beaucoup de caractère, et qui démontrent qu’à défaut d’être brillantissimes, ce sont de vrais soldats. Et dans une équipe, vous avez besoin de soldats. »