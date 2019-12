Girondins : l’OM coupable de la chute des Bordelais ?

false

Les Girondins de Bordeaux ont enchaîné un troisième revers de rang mercredi en 8es de finale de la Coupe de la Ligue à Brest (0-2). L’OM est passé par là.

Qu’arrive-t-il aux Girondins de Bordeaux ? Revenus sur le devant de la scène cet automne, les hommes de Paulo Sousa s’effondrent et viennent d’enchaîner trois défaites consécutives. Hier, ils se sont ainsi inclinés à Brest, face à une formation bien plus déterminée qu’eux à voir les quarts de finale de la Coupe de la Ligue (2-0).

Paulo Sousa, qui semblait avoir enfin fait comprendre son sens tactique à ses joueurs cette saison, va parler avec ses troupes ce jeudi au Haillan pour tenter de comprendre un ressort qui pourrait s’être cassé depuis la défaite face à l’OM (1-3).

« Depuis Marseille, on sent qu’il y a un petit fléchissement »

« Ça rappelle la fin de saison pénible où Bordeaux avait enchaîné six défaites de rang en avril-mai. On pensait que Paulo Sousa l’avait relancé, que Paulo Sousa avait fait un travail en profondeur. Mais c’est vrai que depuis la mi-temps face à Marseille, on sent qu’il y a un petit fléchissement. Il faudra relancer tout ça après la trêve », a glissé Geoffroy Garétier dont les propos sont relayés par Girondins4Ever.