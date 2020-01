Girondins : l’OM, le mercato, le groupe…Paulo Sousa avait des choses à dire

true

L’entraîneur des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa, était en conférence de presse. Et ce avant d’accueillir l’OM dimanche soir.

Le mercato

« Hier, Eduardo m’a appelé à 23h35 pour me dire que l’équipe ne sera pas renforcée. Il a tout fait pour renforcer l’équipe mais ce n’est pas possible. Je le remercie pour son travail. Je ne peux pas contrôler. On doit se concentrer sur les joueurs qui sont là. »

L’OM

« Marseille est favori, a plus de qualité mais je dois donner beaucoup de respect à mes joueurs qui ont déjà prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec des équipes plus fortes. André (Villas-Boas) a fait un magnifique travail pour donner de la stabilité, surtout émotionnelle, à ses joueurs. C’est un match qui a beaucoup d’importance, qui un côté émotionnel, surtout pour nos supporters, dans la ville. On fera tout pour essayer de les rendre fiers. »

A noter, enfin, que François Kamano sera disponible pour le match face à l’OM. Au contraire de Samuel Kalu.

Propos retranscrits par Sud-Ouest.