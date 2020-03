Girondins – Mercato : Bernardoni clarifie son avenir bordelais

true

L’opération maintien est lancée depuis belle lurette au Nîmes Olympique. Défaits vendredi en ouverture de la 27e journée par l’OM aux Costières (2-3), les Crocos se sont relancés dans cette course à la survie et sont encore loin d’avoir dit leur dernier mot.

🗞Bouna Sarr et Dario Benedetto sont dans @lequipe type de la 27ème journée de Ligue 1. #TeamOM pic.twitter.com/k3KSO15pnq — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 1, 2020

C’est le message envoyé par Paul Bernardoni hier sur le plateau du Canal Football Cmub, où son large sourire a rayonné. Prêté par les Girondins de Bordeaux au club gardois cette saison encore, le portier de 22 ans a donné quelques éclaircissement sur ses aspirations futures.

« Si les nouveaux dirigeants me connaissent ? J’espère ! »

« Je continue mon bonhomme de chemin, je suis dans cette dynamique de jouer, de continuer. Les Girondins l’ont bien compris, que je ne voulais pas être sur le banc, a fait savoir Bernardoni. Pour moi, avoir l’opportunité de jouer, à mon poste, à mon âge, c’est ce qui est primordial. On verra avec les dirigeants. Ils m’ont fait comprendre que sur l’avenir ils espéraient, et ils comptaient sur moi. C’est à moi d’être bon et d’enchainer les bonnes performances. Si les nouveaux dirigeants me connaissent ? J’espère ! Je pense que oui… »