Girondins – OL (1-2) : les Gones ont laissé Sousa bouche bée

Les Girondins de Bordeaux n’ont pas montré grand-chose sur le plan collectif ce samedi face à l’OL. Dominés par les Gones, les joueurs de Paulo Sousa se sont logiquement inclinés en encaissant deux buts coup sur coup après le repos (1-2).

« C’est un adversaire plus fort que nous »

Le coach du FCGB reconnaît volontiers la supériorité de ses bourreaux lyonnais. « C’est un adversaire plus fort que nous, qui a de grandes qualités individuelles par rapport à nous. On aurait pu faire mieux que ce que l’on a fait aujourd’hui, a affirmé Sousa dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Pour mieux rivaliser contre ces équipes, on doit avoir plus le ballon. On a fait beaucoup d’erreurs. On doit seulement féliciter notre adversaire, il a été meilleur que nous dans tous les domaines. »

Sousa est conscient que ses joueurs ont péché dans l’utilisation et la possession du ballon. Il a insisté sur ce point précis. « On a essayé de corriger notre organisation défensive à la mi-temps mais pour avoir une bonne organisation défensive, tu dois avoir le ballon, pour mieux récupérer, et mieux créer des situations, a-t-il enchaîné. Notre milieu n’a pas pris les meilleures décisions pour contrôler le jeu. La maturité de notre adversaire et leurs capacités techniques étaient meilleures. Ils ont fait un très bon match ».