Girondins, OL – Mercato : coup de théâtre pour Olivier Giroud ?

true

Le dossier Olivier Giroud n’aura jamais été simple. Tout semblait bouclé, mais celui-ci a pris du plomb dans l’aile ce week-end. La raison ? L’échange entre Matteo Politano et Leonardo Spinazzola a totalement capoté au dernier moment. Et comme l’international français venait remplacer le premier, la situation se complique très nettement, a expliqué Sky Italia.

Olivier Giroud to Inter Milan could be OFF.https://t.co/jSmzbroLyc — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) January 20, 2020

Sans départ de Politano, le deal semble compromis, au point su’Aston Villa est revenu aux nouvelles concernant le champion du monde ! The Standard reste toutefois optimiste et précise que Giroud a déjà passé sa visite médicale et reste en salle d’attente… Seule certitude : l’OL et les Girondins de Bordeaux semblent hors course.

Giroud aurait déjà passé sa visite médicale à Milan !

Dans le même temps, un autre Blues devrait s’engager par ailleurs avec la formation d’Antonio Conte : Victoir Moses (29 ans). Selon le Daily Mail, l’ailier sous contrat jusqu’en 2021 avec le club londonien plait tout particulièrement à l’Italien qui l’a eu sous ses ordres entre 2016 et 2018 à Chelsea.