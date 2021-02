Girondins - OM : Larguet devant un immense chantier, Gasset plombé par un dossier épineux ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 8èmes de finale

Nasser Larguet en dira plus en conférence de presse mais il semble d’ores et déjà acquis qu’il devra mettre sur pied une équipe décimée dimanche à Bordeaux (21h). En plus de la suspension de Dimitri Payet (2 matches), Arkadiusz Milik soigne sa cuisse et ne sera pas du voyage en Gironde en clôture de la 25e journée de L1.

Si les retours sont rassurants pour Alvaro Gonzalez, blessé dimanche face au PSG (0-2), RMC Sport assure que le coach de l’OM ne prendra aucun risque avec lui non plus. Même chose pour Duje Caleta-Car, absent mercredi à Auxerre pour une gêne musculaire ressentie en début de semaine. Reste le cas Jordan Amavi. Interpellé sur les réseaux sociaux, le latéral gauche de l’OM a donné de ses nouvelles à supporter qui lui demandait « s’il était toujours en vie ». Amavi a répondu que sa guérison était « plus longue que prévu », et que le mollet était « délicat à soigner. »

Le cas Vukasin Jovanovic hante les Girondins

Du côté des Girondins, L’Équipe assure que le cas Vukasin Jovanovic hante Alain Roche. Présent dans le onze bordelais mercredi face à Toulouse (0-2), il semblait écrit qu’il allait quitter les Girondins cinq mois avant la fin de son contrat. Des discussions pour résilier avaient été engagées à l’initiative de sa direction mais le dossier s’est embourbé puisque le dernier ultimatum fixé par Alain Roche a expiré hier soir à 18h pour le versement d’une quelconque indemnité. La tendance, désormais, est que le défenseur de 24 ans aille au bout de son contrat en juin. Dernier détail pour le FCGB : Jean-Louis Gasset semble remonté contre trois de ses joueurs après la défaite contre le Téfécé : ce même Jovanovic, Jimmy Briand et Maxime Poundjé.