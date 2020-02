Girondins – OM : un ancien bordelais chambre (encore) les Marseillais

true

Bien longtemps qu’il n’a plus foulé les pelouses de Ligue 1. Hors de question, toutefois, que Diego Rolan, l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, qui évolue désormais au Mexique (FC Juarez) oublie la sacro-saint rendez-vous face à l’OM. Surtout quand on sait que les Phocéens n’arrivent plus à s’imposer en terre girondins depuis des décennies.

Rolan, qui avait déjà chambré l’OM par le passé, en a remis une couche sur son compte twitter il y a quelques heures. Et, une fois encore, il appelle les Marseillais les Sardines !