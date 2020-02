Girondins : Paulo Sousa décrypte son coup de génie à Metz

true

Il n’y a pas eu que des crachats en direction de Benoît Costil hier à Metz (1-2). Il y a eu aussi un football très tactique venu des Girondins de Bordeaux. Rémi Oudin en a profité pour libérer les Bordelais en fin de match (84e) alors qu’une frappe de Toma Basic leur avait permis d’égaliser juste après la pause (51e). Un lien de cause à effet avec le coaching effectué par Paulo Sousa ? Sans aucun doute.

Kwateng trop limité pour Sousa ?

Le technicien portugais a avoué que la sortie d’Enock Kwateng (20e) et le retour du 3-4-3 avaient surtout été dictés par les limites physiques de l’ancien Nantais. Tous les choix tactiques du coach des Girondins ont néanmoins été couronnés de succès puisque l’entrée de Youssouf Sabaly a permis à Oudin d’évoluer plus haut et davantage à l’intérieur du jeu. Son nouveau changement de système (le 4-3-3) lorsque Ruben Pardo a remplacé Yacine Adli (71e) a aussi été très positif.

Menés d'entrée, les #Girondins ont renversé 10 Messins. Basic et Oudin ont marqué les buts.

« J’ai essayé de bien lire le match et de prendre les meilleures décisions pour contrôler la partie et se créer plus d’opportunités, a souligné Sousa dans L’Équipe. Ça nous a permis de retrouver de la vitesse, de la largeur et de la profondeur. En première période, on a manqué de coordination et de fluidité. »