Girondins, RC Strasbourg – Mercato : l'OL verrouille une piste séduisante au milieu

Si les Girondins de Bordeaux ou encore le RC Strasbourg faisaient partie de la liste de clubs intéressés par Jean Lucas (OL, 22 ans), les deux formations de Ligue 1 n'ont plus grand chose à espérer sur ce dossier.

En effet, comme le rapporte Le Progrès, Juninho et Jean-Michel Aulas ont fermé la porte à un départ sous la forme de prêt du jeune Brésilien qui, bien que barré par le tandem Caqueret – Guimarães pour une place de titulaire, aura sa chance dans la Capitale des Gaules cette saison.

Avec les cinq changements, l'ancien joueur de Flamengo et de Santos fait des apparitions de plus en plus régulières dans l'équipe de Rudi Garcia. Du côté du RCSA, on s'est déjà orienté sur la venue de Jean-Eudes Aholou (AS Monaco). Aux Girondins, on espère l'arrivée de Wylan Cyprien (OGC Nice). Encore plus si Toma Basic (ciblé par le Milan AC et Cagliari selon L'Equipe) venait effectivement à partir.