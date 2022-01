Girondins, RC Strasbourg, Reims, Angers, Montpellier, ESTAC... le Mercato devient fou !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Le RC Strasbourg attaqué chez les jeunes !

Battu par les Girondins de Bordeaux dimanche (3-4), le RC Strasbourg panse ses plaies et prépare la dernière ligne droite du mercato hivernal qui prendra fin lundi prochain à minuit. Le club alsacien devra notamment se méfier des départs. Selon Foot Mercato, le jeune milieu de terrain Abdoul Ouattara (U19) est dans le viseur de trois clubs étrangers : Hoffenheim, Schalke 04 et Salzbourg. Ils pourraient rapidement faire une offre au RCSA.

Tottenham est chaud sur Cho

Révélation de la première partie de la saison en Ligue 1, Mohamed-Ali Cho (18 ans) a attiré le regard de plusieurs clubs au mercato. Alors que l’ASSE a un temps songé à faire venir l’attaquant du SCO, celui-ci se dirige plutôt vers l’étranger. En Angleterre, Tottenham serait intéressé. « En parallèle des négociations très avancés pour Ad.Traoré (Wolverhampton), Tottenham a a bel et bien lancé des pourparlers au sujet d’un éventuel transfert de l’Angevin Cho. Montant du deal : de l’ordre de 20 M€ (hors bonus), glisse le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi. Alors que Bergwijn est ardemment courtisé par l’Ajax, les Spurs doivent aussi gérer les cas de Ndombele, Alli, Tangana, Rodon ou encore Lo Celso du côté des possibles sorties. »

Un géant du MHSC plaît à la Lazio

Ryan Bakayoko (19 ans) cartonne avec la réserve de Montpellier en National 2 et a claqué pas moins de 8 buts en 11 matches. Selon Foot Mercato, le géant héraultais (1m96), qui n'est autre que le neveu d’Ibrahima Bakayoko, n'a pas encore eu sa chance avec le groupe pro et pourrait partir libre en fin de saison. Son profil atypique a en effet tapé dans l'oeil de la Lazio Rome, de Brighton et d’un club français dont le nom n’a pas filtré.

Un stoppeur vers Troyes ?

À la recherche d'un défenseur central, Troyes a jeté son dévolu sur Bruno Viana (Braga, 26 ans). Selon Foot Mercato, l’ancien stoppeur de l'Olympiakos, sous contrat jusqu'en juin 2023, n'est plus vraiment en odeur de sainteté au sein du club portugais. L'ESTAC devra être vigilant à la concurrence du São Paulo FC et d'Almeria qui lorgnent aussi le joueur.

Un attaquant sur le départ de Reims

Alors qu’Oscar Garcia a confirmé souhaiter un nouvel attaquant d’ici à la fin du mercato hivernal, il pourrait en perdre un. Selon A Bola, un accord de prêt pourrait en effet être trouvé entre le Stade de Reims et Paços de Ferreira pour N'Dri Philippe Koffi. L’opération porterait jusqu'à la fin de la saison. De son côté, Hugo Ekitike s’est fendu d’un message après la claque reçue face au PSG : « C’est dans les difficiles batailles qu’on apprend le plus… »

Dernière ligne droite de folie à Bordeaux ?

Alors que l’avenir de Vladimir Petkovic est toujours en suspens malgré la victoire dominicale face au RC Strasbourg (4-3), la dernière ligne droite du mercato pourrait être très animé aux Girondins de Bordeaux. « On pourrait assister à la même fin de mercato un peu folle comme l’été dernier, assure Clément Carpentier dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Les dirigeants espèrent trouver des solutions pour Koscielny, Zerkane ou Otávio. L’objectif est de récupérer des liquidités pour recruter. La volonté du club est de trouver au moins un ou deux joueurs. Un défenseur central avec un profil de leader et un milieu défensif. Ce sont les deux priorités du club aujourd’hui. En défense, les Girondins avaient ciblé Alvaro Gonzalez, qui devait même donner sa réponse au club après le match de Rennes. Depuis, le dossier s’est un peu refroidi. »

