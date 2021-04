Stade Rennais, Girondins – Mercato : la Ligue 1 en pince pour un attaquant de Boavista

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

A l'affût de bonnes affaires dans des championnats plus modestes, les clubs de Ligue 1 lorgne notamment au Portugal. Comme révélé par Téléfoot la semaine dernier, le Stade Rennais, les Girondins de Bordeaux et l'OGC Nice auraient des vues sur le même ailier : Alberth Elis, pensionnaire du club de Boavista.

Alberth Elis, déjà trop cher pour Bordeaux ?

Arrivé l'été dernier pour 1 M€ en provenance de Houston (MLS), l'ailier hondurien réalise une première saison honnête au Portugal (24 apparitions, 5 buts, 5 passes décisives). Suffisant pour convaincre la Ligue 1 ? Sous contrat jusqu'en juin 2024 au Boavista, le natif de San Pedro Sula est estimé à 3,5 M€ par la site allemand Transfermarkt.

Si Rennes et Nice ont probablement les moyens pour ce type de deal, on peut s'interroger sur les possibilités des Girondins de Bordeaux. Selon Ouest-France, King Street ne serait pas opposé à quelques investissement sur le marché des transferts à l'été 2021... A la condition que cela se fasse sur l'argent des rentrées estivales, sur des transferts ne dépassant pas les 3 M€ et avec un salaire plafonné à 100 000€ par mois.