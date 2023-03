Gourvennec sort du silence sur les Bleues, Fonseca satisfait, Still rêve d'un club précis en Premier League

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Jocelyn Gourvennec explique son refus des Bleues

Comme révélé par L'Equipe hier, Jocelyn Gourvennec a refusé de récupérer le poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine. S'il était l'un des premiers choix pour l'après-Corinne Diacre, l'ancien coach de Guingamp, Bordeaux et Lille a refusé, laissant le champ libre à Hervé Renard, lequel doit quand même se libérer de son contrat avec la sélection d'Arabie Saoudite avant.

Dans les colonnes de Sud-Ouest, Gourvennec a justifié sa décision : « C’était intéressant. Je leur ai dit que j’y avais réfléchi, que les derniers temps on avait surtout parlé des coulisses, des conflits. Mais qu’il y avait deux super compétitions à venir (Coupe du Monde en juillet et Jeux Olympiques 2024). Il faut être ambitieux et, comme les filles voulaient plus de professionnalisme, je leur ai dit qu’il fallait staffer l’équipe comme une équipe en Ligue des Champions : deux adjoints, deux préparateurs, un diététicien. On a partagé un certain nombre de réflexions et on s’était donné un délai de 72 heures. Mais sélectionneur, ce n’est pas le même métier et j’ai envie de continuer à entraîner au quotidien, en club ».

LOSC : Fonseca est content de la victoire à Toulouse et donne des nouvelles des blessés

Samedi après-midi, le LOSC a pris la 5e place de Ligue 1 en s'imposant 2-0 à Toulouse grâce à des réalisations tardives d'Alexsandro et Mohamed Bayo. Paulo Fonseca n'était pas peu fier de ses hommes :

« Nous savions avant le match que ça serait dur de venir ici, Toulouse est une grande équipe qui joue très bien. Je pense que nous avons fait un bon match, un match très bon pour les gens qui aiment le football. Nous avons beaucoup de positifs dans ce match dont le clean-sheet, nous pouvons faire mieux dans les 30 derniers mètres. Nous cherchons trop la perfection pour mettre un but. C'était très important de gagner, car il reste 10 matchs pour continuer à faire plus pour lutter pour le Top 5 ».

Saluant la prestation énorme de Lucas Chevalier, décisif dans ce succès, le technicien portugais a aussi évoqué le cas des blessés : « Nous avons 15 jours pour récupérer des joueurs comme Bafo (Diakité), je vais parler au docteur pour Tim (Weah, sorti sur civière touché aux cervicales, NDLR) ».

RC Strasbourg : Boehly aidé par l'UEFA pour le rachat du club ?

Selon le Guardian, le rachat du RC Strasbourg par l'homme d'affaires américain Todd Boehly, déjà propriétaire de Chelsea, serait en très bonne voie. Un rachat encore plus facilité par la décision de l'UEFA d'abaisser les restrictions autour de la tierce propriété en Coupe d'Europe. Preuve que l'ambition du boss des Blues est bien d'être ambitieux aussi en France avec le club alsacien.

MHSC : Der Zakarian veut toucher le paquet pour Elye Wahi

Si Michel Der Zakarian s'attend à perdre son meilleur buteur Elye Wahi (20 ans, 10 buts en L1) l'été prochain, le coach héraultais a quand même formulé un vœu concernant son jeune attaquant sous contrat jusqu'en juin 2025 : « Si Elye est amené à partir, ce qui est possible, il faut qu'il parte à un gros tarif ». Laurent Nicollin est visiblement sur la même longueur d'ondes puisqu'on parle d'un transfert qui pourrait atteindre les 30 M€.

SCO Angers : le départ d'Ibrahim Amadou est acté, la Chine l'attend

Quelques heures avant sa nouvelle défaite à Lens samedi soir (0-3), le SCO Angers avait communiqué sur la résiliation du contrat de son milieu de terrain Ibrahim Amadou. La suite logique pour l'ancien joueur du LOSC et du FC Séville, en panne de temps de jeu dans le Maine-et-Loire, est sans doute un départ en Chine. Il y a quelques jours, Amadou avait fait un aller-retour à Shanghai pour discuter avec le Shanghai Shenhua...

? Angers SCO et Ibrahim Amadou ont convenu de la résiliation du contrat de ce dernier. pic.twitter.com/mGWDw2v3Ph — Angers SCO (@AngersSCO) March 18, 2023

Stade de Reims : Will Still rêve d'Angleterre... Et de West Ham

S'il brille aujourd'hui sur le banc du Stade de Reims, Will Still nourrit le « rêve d'enfant » d'entraîner en Premier League selon sa sœur Felicity, interrogée par L'Equipe. Et un club en particulier fait vibrer le jeune Belge dont les parents sont originaires d'Angleterre : West Ham. C'est en effet le club familial. Le coach champenois connait d'ailleurs l'hymne Forever Blowing Bubbles par cœur...

ESTAC : la direction derrière Patrick Kisnorbo

Si la greffe avec le coach australien Patrick Kisnorbo ne prend pas à l'ESTAC (2 points en 10 matchs) au point où le club aubois a sombré au classement et est désormais relégable, le directeur sportif François Vitaly a pris la parole dans L'Equipe pour défendre le projet du City Group : « La question, c'est pourquoi Patrick est arrivé. Cette période peut-être douloureuse vu les résultats et la situation mais elle était aussi dans la continuité de ce qui est voulu par l'actionnaire et dans le développement qu'on souhaite pour le club. L'idée de faire venir Patrick fait partie de ce projet ».

S'il comprend la détresse des fans, Vitaly est sûr de son fait : « Nous aussi, on souffre ! L'actionnaire et la direction interne doivent penser à aujourd'hui mais aussi aux années futures et c'est aussi un gage de sécurité. Car on parie sur le gage de succès dans le temps. L'actionnaire est sûr de son projet avec l'ESTAC ».

Girondins : David Guion parle d'une victoire méritée

Si les Girondins de Bordeaux ont dû attendre les dix dernières minutes pour battre Nîmes sur un but de Josh Maja (son 12ème de la saison), David Guion était malgré tout satisfait du visage de son équipe :