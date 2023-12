Grande annonce au Mercato de Rennes, Nice lorgne Manchester United, sale coup de Still à Reims

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Stade Rennais : Maurice n’imposera pas ses recrues à Stéphan en janvier

Dans les colonnes de Ouest-France, Olivier Cloarec a pris sa part de responsabilités dans l’échec du Mercato du Stade Rennais … Tout en reconnaissant qu’il laissait la latitude à ses entraîneurs pour bosser :

« Cet été, la plupart des amateurs de foot étaient convaincus de notre recrutement. Mais sa réussite dépend aussi de l’investissement du joueur, du travail du staff, des choix tactiques, de l’adaptation à l’environnement… Ce n’est pas qu’une question de choix de profil, mais peut-être qu’il y a des profils sur lesquels on s’est trompé (…) Les réunions de mercato ont toujours été faites avec Bruno, Florian (Maurice) et moi. Le coach évoque ses besoins à Florian, qui propose des profils, puis ils valident, et j’arbitre si besoin. En tout cas, il n’y a aucun joueur qui a été imposé à Bruno. Et ça va encore fonctionner ainsi avec Julien (Stéphan) ».

OGC Nice : Van de Beek (MU) dans le viseur des Aiglons

Auteur d’un bon début de saison, l’OGC Nice pourrait bien signer un très gros coup lors du Mercato d’hiver. Selon le site 90Min, Florent Ghisolfi, le directeur sportif des Aiglons, plancherait sur la venue de l’international néerlandais Donny van de Beek (26 ans), devenu indésirable à Manchester United et sur le marché en janvier.

Stade de Reims : Sunderland s’agite pour Will Still

Auteur d’une bonne saison sur le banc du Stade de Reims, Will Still (30 ans) peut-il filer à l’anglaise avant la fin de saison ? La rumeur prend corps. Révélée par la Dernière Heure, l’intérêt de Sunderland pour le technicien belge se confirme aujourd’hui en Angleterre avec de nombreux médias prestigieux qui l’annonce en haut de liste pour le banc de la formation de Championship (D2) dirigée par le fils de l’ancien président de l’OM Kyril Louis-Dreyfus. Du côté de L'Equipe, on affirme que Still est très intéressé et a discuté avec les dirigeants des Black Cats. Affaire à suivre...

🔴⚪️ Info Mercato



Les supporters du Stade de Reims commencent à trembler ➡️ Will Still aurait été contacté par Sunderland



Une info @ChristFranken | @ladh pic.twitter.com/vVDCRJ6Of8 — Reims VDT (@reimsvdt) December 12, 2023

LOSC : Riolo exige des Dogues demi-finalistes de C4

Alors que ce jeudi le LOSC affronte le KI Klasvik (Iles Féroé) pour un accessit direct en huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence, Daniel Riolo a fixé les objectifs des Dogues dans la compétition. Pour le polémiste de l’After Foot, c’est le dernier carré au minimum pour le Lille de Da Fonseca :

« Je ne veux pas tomber dans le raisonnement du 100% blé, mais Lille, quand tu regardes la compétition, les joueurs qu’ils ont et la concurrence, tu peux exiger une demi-finale. C’est ce qui devrait être leur objectif. Il faut qu’il soit fidèle à leur rang, sans être prétentieux. Si je suis président de club, je peux mettre une clause dans un contrat qui mentionne le fait de ne surtout pas se faire éliminer par des Tchèques, voire même les Hollandais et les Portugais, parce que tu n’es pas censé, logiquement, te faire éliminer par des équipes qui ont un budget bien inférieur au tien ».

Mais aussi...

MHSC : Der Zakarian a abusé pour Sylla, la preuve est tombée !

Michel Der Zakarian s’est-il planté dans les grandes lignes en attaquant Issiaga Sylla, accusé d’écouter trop son corps en vue de la CAN ? Ce n’est pas impossible… Selon Bertrand Queneutte, l’ancien Toulousain n’a pas fait semblant sur sa dernière blessure puisque l’IRM a révélé une nouvelle lésion au mollet qui devrait mettre fin à son année 2023… et même le faire rater la Coupe d’Afrique. MDZ va-t-il s’excuser pour son attitude ?

Info | ⚽🤕 Issiaga Sylla accumule malheureusement les soucis : des examens (IRM) ont révélé une nouvelle lésion au mollet. Son année 2023 pourait être terminée. Sera-t-il remis pour la CAN en janvier ? Et si oui, dans quel état ? Interrogation #BleuPaillade #FBsport @BenjiPsaume pic.twitter.com/codGZ80IWS — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) December 12, 2023

Girondins : retour à l’envoyeur pour Alexi Pitu ?

Arrivé en provenance du Farul Constanta avec l’étiquette de futur crack, Alexi Pitu (Girondins de Bordeaux, 21 ans) pourrait retourner en Roumanie. Selon CTSport, son ancien club – drivé par Gica Hagi – songerait à le rapatrier pour tenter d’accrocher la Coupe d’Europe. Le Farul souhaiterait obtenir un prêt du jeune ailier, acheté 2 M€ par Bordeaux il y a un an, mais qui n’est pas vu comme un premier choix par Albert Riera.

Toulouse FC : Desler remplacé par Kamanzi

Toulouse n'a besoin que d'un nul en Autriche sur la pelouse du LASK (jeudi à 18h45) pour s'assurer une place en 8es de finale de la Ligue Europa. Mais le Téfécé n'est pas certain de pouvoir compter sur son latéral danois Mikkel Desler, touché à un oeil contre le FC Lorient (1-1). Absent au Groupama Stadium, le latéral danois pourrait encore être remplacé par Warren Kamanzi, annonce L’Équipe.

FC Lorient : Féry a secoué ses joueurs après l’OM

Les murs ont tremblé au FC Lorient. Après la claque reçue dimanche à domicile contre l’OM (2-4), Loïc Féry est descendu dans le vestiaire. « On verra dans les prochains jours si le passage du Président Féry dans le vestiaire en après-match aura compté, glisse Mohamed Toubache-Ter sur X. Discours assez cash et concis d’un président conscient du danger. » Dimanche, le FCL accueille le RC Strasbourg pour se relancer (15h).

Du côté de Lorient, on verra dans les prochains jours si le passage du Président Féry dans le vestiaire en après-match aura compté… discours assez cash & concis d’un Président conscient du danger !! #FCLorient — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 12, 2023

Podcast Men's Up Life