Grande nouvelle pour Terrier, Mbappé soutient Mendy, le LOSC se fait marcher dessus

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

Genesio annonce une très bonne nouvelle pour Terrier

À deux jours de la réception de Lille en championnat, Bruno Genesio a indiqué hier en conférence de presse que Martin Terrier ne serait pas dans le groupe pour cette rencontre, mais qu'il allait « très bien » et n’avait « rien perdu » après son opération des croisés. Son retour se rapproche à grands pas...

🎙 Kalimuendo absent (ischios), sans doute pour plusieurs semaines. Martin Terrier ne sera pas dans le groupe contre Lille, mais « il va très bien » et « il n’a rien perdu » glisse malicieusement Bruno Genesio en conférence de presse d’avant. #SRFCLOSC pic.twitter.com/dJGzP02NPX — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) September 14, 2023

Décision en début de semaine prochaine pour Sirigu à Nice

En quête d’une doublure à Marcin Bulka après le départ de Kasper Schmeichel, l’OGC Nice a mis Salvatore Sirigu à l'essai. L'Italien est libre depuis la fin de son aventure avec la Fiorentina mais sa condition physique fait débat. L’entraîneur niçois Francesco Farioli s'est expliqué sur ce dossier ce jeudi en conférence de presse. «Sirigu est un grand gardien, a-t-il soutenu. Il s’entraîne avec nous depuis une semaine. La décision sera prise dans les prochains jours. Il sort d’une grosse blessure (rupture du tendon d’Achille la saison dernière). Au début de la semaine prochaine, on prendra une décision. Salvatore peut être une grande valeur ajoutée pour le club. Il a la connaissance de la Ligue 1. On évalue l’état physique, pas le joueur actuellement».

Adams (Montpellier) remercie Utaka

Lors de sa présentation officielle à Montpellier, Akor Adams a remercié son compatriote nigérian John Utaka pour ses conseils. « Pour nous, les Nigérians, John Utaka est une légende, a-t-il glissé. Il jouait pour la sélection nationale et je le regardais à la télévision. Ma mère l’adorait ! Je le vois et le regarde comme une légende, il a tellement fait pour l’équipe nationale et pour Montpellier. Il a marqué les buts du titre en 2012 n’est-ce pas ? Je lui ai parlé deux semaines avant de venir et il m’a vanté les valeurs du club, familial, qui prend soin de ses joueurs. Cela m’a conforté dans mon envie de venir aussi."

Et aussi...

La pelouse du LOSC saccagée par le Mondial de rugby !

Alors que le LOSC défie l’Olimpija Ljubljana en Ligue Europa Conférence mercredi prochain au Decathlon Arena, les Dogues peuvent s’inquiéter de l’état de leur pelouse pour cette rencontre. En effet, comme on a pu le voir hier sur TF1, celle-ci a très mal vécu le passage du rugby et le match de ce jeudi soir entre la France et l’Uruguay. Les images font peur…

😅 Une pensée pour les jardiniers du LOSC qui devront remettre la pelouse en état pour le prochain match dans moins d'une semaine.https://t.co/uBJy1WTNSM pic.twitter.com/1CDlld2f6L — RMC Sport (@RMCsport) September 14, 2023

Girondins : David Guion ne se sent pas en danger

En conférence de presse, David Guion est revenu sur sa situation très tendue aux Girondins de Bordeaux depuis sa défaite face à l’AJ Auxerre (1-4) avant la trêve. « On n'est pas là où on veut et c'est tout à fait normal que les gens soient mécontents. J'entends la réaction des supporters, moi aussi je ne suis pas content. C'est normal que l'entraîneur soit visé puisque c'est lui qui doit emmener tout le monde. Après, je reste focus sur mon travail », a-t-il glissé, assurant ne pas se sentir encore menacé :

« On a discuté avec la direction pour trouver des solutions. Il faut savoir prendre un peu de recul, analyser ce match contre Auxerre qui me reste en travers de la gorge. On a deux points de moins que la saison dernière. Pour être franc, l'objectif était même d'atteindre les 10 points sur ce premier bloc et il n'est pas atteint (…) Je ne suis pas naïf ! Je suis dans le milieu depuis pas mal de temps donc je sais comment ça fonctionne. Après j'ai entièrement confiance dans mes joueurs, mon groupe, je sais qu'on va y arriver. Je sais qu'on sera là-haut. Maintenant, ça prend plus de temps que prévu. Mais, ça va rentrer dans l'ordre car j'ai des bons joueurs ».

Et enfin...

MHSC : un avenir inquiétant pour le club ?

Interrogé par France Bleu Hérault sur l’avenir du Montpellier HSC, Laurent Nicollin ne semble pas franchement optimiste. « L’avenir n’est pas rose mais on est motivés, j’aime mon club. Je veux qu'on aille le plus haut possible mais il faut prendre conscience que terminer dans le top 8 c’est pas un miracle mais presque », a expliqué le président du MHSC.

FC Lorient : Mendy a le soutien de Mbappé

Recruté par le FC Lorient au mercato estival après avoir été blanchi dans une affaire extra-sportive, Benjamin Mendy divise toujours autant mais il peut compter sur le soutien de quelques personnalités du football l’ayant côtoyé jusqu’à ce jour. Selon L’Équipe, l’ancien défenseur de l’OM reçoit régulièrement des messages d’encouragement de la part de Kylian Mbappé avec qui il a un groupe sur WhatsApp en compagnie d’autres stars comme Memphis Depay, Josep Guardiola, Vinicius Jr, Rio Ferdinand, Paul Pogba et Ilkay Gündogan.

OGC Nice : Todibo vise l’Europe !

Malgré plusieurs sollicitations au mercato estival, Jean-Clair Todibo est satisfait d’être resté à l’OGC Nice, où il nourrit de belles ambitions cette saison. « Notre objectif est d’aller chercher l’Europe. On a la capacité de le faire. On est des compétiteurs », a-t-il affirmé haut et fort dans L’Équipe. Pour cela, le défenseur des Bleus peut compter sur le soutien de Lilian Thuram. « Je parle beaucoup avec lui. Il m’aide beaucoup et il m’apporte de la maturité, poursuit-il. On parle d’un champion du monde. Quand il te donne des conseils, tu tends l’oreille et tu essayes d’appliquer. »

Stade de Reims : un hommage rendu à Colonna

Ce dimanche, le Stade de Reims accueillera le Stade Brestois pour son retour à la Ligue 1 après la trêve internationale (15h). L’occasion pour le club marnais de rendre hommage à son emblématique gardien Dominique Colonna, décédé ce mardi à l’âge de 95 ans.

Podcast Men's Up Life