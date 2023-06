Nicollin confirme pour Delort, les Girondins en vacances, le successeur de Digard enfin trouvé ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Montpellier : Nicollin confirme pour Delort (FC Nantes)

Le journaliste de France Bleu Hérault, Bertrand Quenette, a annoncé que la piste menant à l’attaquant du FC Nantes, Andy Delort, se serait "complètement refroidie pour ne pas dire éteinte" pour Montpellier, l’ancien club de l’attaquant algérien. Une information confirmée par le président du MHSC, Laurent Nicollin, dans une interview accordée à l’émission viàFoot sur la chaîne régionale viàOccitanie.

Montpellier : Nicollin veut garder Chotard et veut deux à trois recrues

Cet entretien, Laurent Nicollin a également expliqué qu'il ne comptait pas vendre cet été son très convoité milieu de terrain, Joris Chotard : « Je l’ai déjà estimé, dis à mes anciens entraineurs mais je ne suis peut-être pas suffisamment compétent dans le domaine. Nous n’avions pas besoin de sentinelle car nous avions les joueurs chez nous, que ce soit Leroy ou Chotard. Pour l’instant, je ne vais pas dire que cela me donne raison mais avec de l’investissement et de la discipline, cela fonctionne. S’il n’y a pas un départ au milieu, il n’y aura pas d’arrivée cet été. Joris Chotard a-t-il un bon de sortie ? Vous savez, j’ai 25 joueurs dans mon groupe, les 25 peuvent partir comme les 25 peuvent rester. Il y a longtemps que j’ai arrêté les bons de sortie ou non. Je souhaite que Joris Chotard reste, et il y a 15 jours, je discutais avec son agent, et il n’était pas du tout question d’un départ. L’effectif actuel me convient, il manque 2 ou 3 joueurs, pas besoin de plus. S’il y a des départs, on les remplacera ».