Guion furax à Bordeaux, Genesio a un manque à Rennes, un Lillois a failli signer à Angers

Girondins : Guion est en colère

Alors que Sochaux et Le Havre se neutralisaient (1-1), les Girondins de Bordeaux avaient une occasion idéale de se rapprocher de ses deux devanciers samedi lors de la 23e journée de Ligue 2. Les hommes de David Guion se sont pourtant inclinés à Niort (1-3). « C’est décevant en termes de résultat et d’attitude également, a-t-il déploré. On sait très bien que lorsqu’on n’a pas l’agressivité, quand on n’a pas la détermination, quand on ne veut pas s’imposer dans les duels et sur le second ballon et quand on est toujours en retard. C’est la base du football. Qui plus est, face à un adversaire qui joue sa survie en Ligue 2. Même si la deuxième mi-temps était meilleure et peut-être qu’avec un peu plus de justesse, on aurait pu égaliser, les garçons ne méritaient pas bien grand-chose de plus. »

LOSC : Martin a failli signer à Angers cet hiver

Moins d’une semaine après la fermeture du mercato hivernal, on apprend que Jonas Martin a bien failli quitter le LOSC au mois de janvier. Selon Mohamed Toubache-Ter, le milieu de terrain lillois avait donné son accord pour rejoindre Angers cet hiver en cas de départ de Nabil Bentaleb. L’Algérien est finalement resté au SCO, refusant Besiktas et Vérone. Coup dur, donc pour Martin.

Stade Rennais : Genesio a un manque

Longuement interrogé dans L’Équipe sur plusieurs sujets chauds, Bruno Genesio a reconnu qu’un titre était ce qui lui manquait le plus au fond de lui. « C’est un manque, intérieurement. Quand on fait ce métier, c’est pour gagner des matches, remplir des objectifs mais surtout remporter un trophée, a-t-il affirmé. Je l’ai connu comme adjoint avec Rémi (Garde) avec la victoire en Coupe de France de l’OL en 2012 (contre Quevilly-Rouen, 1-0). C’est un moment qui me manque comme entraîneur, pour moi, mais aussi pour le partager avec tous les gens avec qui je travaille et qui nous font confiance. »

AC Ajaccio : Soumano bientôt pro ?

Selon Foot Mercato, Moussa Soumano est sur le point de signer son premier contrat professionnel, lui qui est dans le viseur de plusieurs écuries italiennes. L’AC Milan était par exemple particulièrement séduit par le profil du jeune attaquant de 17 ans, buteur contre le SCO d’Angers le 1er février dernier.

AS Monaco : Ben Yedder talonne Mbappé

Grâce à son doublé inscrit hier après-midi à Louis II contre le PSG (3-1), Wissam Ben Yedder est devenu le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 au XXIe siècle (140 réalisations). L’attaquant de l’AS Monaco dépasse Edinson Cavani (138) et n’est plus devancé que par Kylian Mbappé (148), absent en Principauté pour cause de blessure.

Stade Brestois : Rémy pas encore prêt, première pour Elis ?

En communiquant un groupe de 22 joueurs, Éric Roy n’a pas tranché sur les questions concernant l’état physique de plusieurs éléments du Stade Brestois. Par exemple, Franck Honorat est toujours touché aux ischio-jambiers. En cas de forfait, L’Équipe croit savoir qu’Alberth Elis pourrait connaître sa première titularisation. De son côté, Noah Fadiga, qui n’a plus de douleur à la hanche, pourrait postuler pour une place dans le groupe. De retour à l’entraînement, Brendan Chardonnet et Mathias Pereira Lage sont encore trop juste. Loïc Rémy, lui, doit encore travailler à l’entraînement avant d’être prêt.