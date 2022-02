Guion prend une première mesure forte, Lens veut piocher à Reims, Gouiri prêt à recaler le PSG ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Reims : Konan ciblé par le RC Lens

Le Stade de Reims a la cote auprès des recruteurs du RC Lens. Après Hugo Ekitike, finalement jugé beaucoup trop cher au mercato hivernal, ces derniers ont désormais des vues sur Ghislain Konan. « Le RC Lens a coché le nom de Ghislain Konan du Stade de Reims dans son calepin, explique MSV Foot. L’arrière gauche ivoirien de 26 ans sera libre de tout contrat en juin prochain. Le Fenerbahçe et Trabzonspor seraient également intéressés par les services du natif d’Abidjan. »

Brest : le SB29 a recalé un talent de Liga

S’il brille dans les rangs de la Real Sociedad, c'est aussi parce que Robin Le Normand n’avait pas été conservé par le Stade Brestois ! « Je ne m’y attendais pas, alors que la réponse avait d’abord été positive, a-t-il expliqué des mois après son passage dans le Finistère. Après, il y a eu un retournement. C’était assez inattendu et c’est clair qu’on tombe de haut. Mais finalement, maintenant, on ne changerait rien à l’histoire. Je me rappelle être rentré chez moi un peu abasourdi. Même lors de la réunion, je ne réalisais pas vraiment. Là, j’ai pris conscience que c’était fini avec Brest. »

Girondins : défense à 3 pour Guion ?

Intronisé cette semaine sur le banc des Girondins de Bordeaux, David Guion n’a pas traîné pour prendre sa première mesure forte dans le domaine sportif. Selon L’Équipe, l’ancien entraîneur du Stade de Reims a testé une défense à 3 cette semaine au cours d’un exercice axé sur les circuits de passes. C’est le système qui semble le mieux convenir aux qualités de l’effectif et qui pourrait être privilégié demain contre l’AS Monaco (17h). « Victoire 1-0 (but de Dilrosun) avec des gardiens au chômage technique. Ça m’a bien plu », a-t-il glissé après une opposition sur terrain réduit.

OGC Nice : Gouiri bien à Nice ?

Dans les petits papiers du PSG au mercato estival en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Amine Gouiri ne semble pas très perturbé par les rumeurs qui émergent autour de son cas personnel. « On fera un point sur Amine Gouiri en temps voulu, explique le twittos Naninho qui suit le Gym au plus près. Pour l’instant aucune inquiétude à avoir malgré l’intérêt réel et assumé du PSG. En réalité, toute l’Europe le regarde et le suit mais pour l’instant il n'a rien d’autre à dire, il est à Nice et s’y sent très bien. »

