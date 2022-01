Hommage XXL pour Emiliano Sala, Henry éloigné de Bordeaux, une signature au Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club Mercato Expres

Une fresque pour Emiliano Sala

Trois ans après la mort accidentelle d'Emiliano Sala dans le crash de son avion le 21 janvier 2019, l'ex-attaquant du FC Nantes reste bien présent dans les esprits de ses proches, dans la région nantaise. À l'initiative de trois d'entre eux, L’Équipe fait savoir qu’une fresque géante verra le jour d'ici le mois d'avril à Carquefou. Le projet a été rendu possible grâce à une levée de fonds via une collecte en ligne. Un peintre argentin se rendra bientôt sur place pour réaliser l'œuvre.

Anelka déconseille Bordeaux à Henry

Piste des Girondins en cas de départ de Vladimir Petkovic demain contre le RC Strasbourg, face à qui il sera sur la sellette, Thierry Henry a été éloigné de Bordeaux par Nicolas Anelka. « Il pourrait se mettre en difficulté, ce n’est pas une équipe qui tourne bien. Il est déjà allé dans un projet comme celui-ci à Monaco, ç'a été difficile pour lui, a-t-il analysé sur RMC Sport. Revenir dans un même projet où ils sont en difficulté, c’est très compliqué, a-t-il d'abord lancé. J’aimerais bien le voir sur un projet où il construit une équipe et choisit ses joueurs. Je pense qu’il peut réussir. Mais venir dans un Bordeaux en difficulté et être dans la même situation qu’à Monaco… J’ai peur qu’on fasse un mauvais constat. »

Une signature imminente à Rennes ?

Après Mathys Tel et Jeanuël Belocian, un autre joueur de la génération 2005 devrait bientôt signer son premier contrat pro au Stade Rennais. Selon L’Équipe, les discussions concernant Désiré Doué, natif d'Angers, milieu offensif international U17 qui s'est entraîné cette semaine avec le groupe pro, sont en bonne voie. Son frère Guela (défenseur, 19 ans) avait signé son premier contrat pro en novembre dernier.

Nice rassure sur la santé de Lemina

Testé positif au Covid-19, puis victime d'une inflammation du myocarde post-coronavirus, le Gabonais Mario Lemina a dû quitter la CAN de manière prématurée pour rentrer en France. Surprise, il pourrait déjà jouer dimanche à Metz en Ligue 1 ! « Mario va bien, a indiqué Christophe Galtier en conférence de presse. Il a travaillé avec nous de manière adaptée. Il fera une séance normale demain (samedi), si tout va bien et fera partie du groupe. Normalement, il ne démarrera pas, mais j'espère qu'il sera un entrant important pour l'équipe. »

Djiku déjà de retour contre les Girondins ?

Revenu de la CAN jeudi après-midi, le Ghanéen Alex Djiku devrait être opérationnel pour affronter Bordeaux, dimanche (15h). « Il est bien. Il va s'entraîner ce vendredi après-midi et samedi. Je pense qu'il sera disponible », a déclaré Julien Stéphan hier en conférence de presse. Remis de sa blessure à une cuisse, Moïse Sahi a repris l'entraînement vendredi et une décision sera prise aujourd’hui quant à sa présence ou non dans le groupe alsacien.

La une du journal L'Équipe de ce samedi 22 janvier pic.twitter.com/c1DipvIFzu — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 22, 2022