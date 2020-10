Horaire, diffusion, chapeaux... Tout savoir sur le tirage au sort de la Ligue des Champions

Ce jeudi soir (18 heures, heure française) à Genève aura lieu le tirage au sort des phases de groupe de la Ligue des Champions 2020-21. Une première salve de six matches qui se joueront entre le 20 octobre et le 9 décembre prochain. Sur les 32 équipes, trois clubs français sont engagés dans la compétition : le Paris Saint-Germain (finaliste de l'édition précédente à Lisbonne), l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais.

Diffusions télés et internet :

Le tirage sera diffusé en direct dès 18 heures sur le site de l'UEFA. A la télévision française, il sera possible de lui suivre sur RMC Sport 1, diffuseur officiel depuis trois ans, ainsi que sur Téléfoot, qui a récupéré les droits de la compétition. Il sera bien entendu possible de suivre le tirage en live-texte sur notre site Butfootballclub.fr.

Déroulé du tirage :

L'UEFA déroulera son tirage au sort chapeau par chapeau en prenant à chaque fois en compte les exigences des diffuseurs de chaque pays. Par exemple, pour la France, l'OM et le PSG ne joueront pas le même jour. Par exemple, si Paris est désigné dans la poule A, B, C ou D, l'OM ne pourra rejoindre que les poules E, F, G ou H.

Comme il est de coutume, les représentants d'un même pays ne pourront s'affronter lors de ce tour de qualification où les deux premiers de chaque groupe (de A à H) accèderont aux huitièmes de finale en février 2021.

Les chapeaux :

Chapeau 1 (champions) : Bayern Munich (ALL, tenant), FC Séville (ESP, tenant C3), Real Madrid (ESP), Liverpool (ANG), Juventus Turin (ITA), FC Porto (POR), Paris Saint-Germain (FRA), Zenit Saint-Pétersbourg (RUS).

Chapeau 2 : FC Barcelone (ESP), Atlético Madrid (ESP), Manchester City (ANG), Manchester United (ANG), Shakthar Donetsk (UKR), Borussia Dortmund (ALL), Chelsea (ANG), Ajax Amsterdam (P-B.).

Chapeau 3 : Dynamo Kiev (UKR), RB Salzbourg (AUT), RB Leipzig (ALL), Inter Milan (ITA), Olympiakos Le Pirée (GRE), Lazio de Rome (ITA), Atalanta Bergame (ITA), Krasnodar (RUS).

Chapeau 4 : Lokomotiv Moscou (RUS), Olympique de Marseille (FRA), FC Bruges (BEL), Borussia Monchengladbach (ALL), Istanbul Basaksehir (TUR), Midtjylland (DAN), Stade Rennais (FRA), Ferencvaros (HON).

Le calendrier :

1re journée : 20-21 octobre

2e journée : 27-28 octobre

3e journée : 3-4 novembre

4e journée : 24-25 novembre

5e journée : 1er-2 décembre

6e journée : 8-9 décembre