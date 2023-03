Ineos en retard sur le Qatar pour Manchester, Keller pose des limites à la vente du RC Strasbourg

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

OGC Nice : l'offre Ratcliffe a un gros défaut par rapport au Qatar pour MU

Si Jim Ratcliffe et Ineos sont toujours en course pour le rachat de Manchester United, il semblerait quand même que l'offre anglaise ne soit pas la priorité de la famille Glazer. En effet, si l'on en croit The Athletic, l'offre du magnat de la pétrochimie ne prend pas en compte la dette du club mancunien (estimée à 741 M€) alors que, du côté du cheikh qatari Jassim Bin Hamad Al Thani on est prêt à combler ce trou au moment du rachat. Heureusement pour Jim Ratcliffe, le paramètre financier n'est pas le seul pris en compte par les Américains au moment de céder le club...

Stade Rennais : les Bleus, la Ligue des Champions...Santamaria botte en touche

Proche de l'équipe de France avant sa blessure en début de saison, Baptiste Santamaria (Stade Rennais) a évoqué son rêve Bleu dans un entretien à Foot Mercato : « Les Bleus, un objectif ? Bien sûr, comme tout Français. Le plus important déjà c’est d’être performant et puis d’enchaîner les matchs, d’être performant à tous les matchs. Et continuer sur la bonne voie, se tenir prêt ».

Quant à savoir si la Ligue des Champions à Rennes pouvait changer la donne, là aussi l'ancien joueur du SCO Angers a fait dans le politiquement correct : « Il va falloir gagner si on veut figurer dans ce top 3 pour jouer la Ligue des Champions. Je n’ai pas de boule de cristal. La seule chose que je peux vous dire, c’est que nous, en tant que compétiteur, on va tout faire pour gagner les matchs et on fera le point à la fin ».

RC Strasbourg : Keller a fixé quelques limites aux acheteurs

S'il a reconnu dans les Dernières Nouvelles d'Alsace être en discussions avec plusieurs investisseurs dont le boss de Chelsea Todd Boehly, Marc Keller a assuré qu'il ne ferait pas n'importe quoi avec le RC Strasbourg. Le dirigeant est prêt à ouvrir le capital quitte à mettre fin au « modèle alsacien » qui faisait la force du Racing depuis sa reconstruction... Mais pas à n'importe quel prix :

« Le modèle a-t-il atteint ses limites ? En termes de valeurs, à savoir l’unité, le travail, l’engagement et l’engouement, non. Mais sur le plan économique, on ne peut pas faire plus. Donc il faut réfléchir pour pérenniser le Racing au meilleur niveau. C’est ce que l’on fait depuis deux ans ».

Marc Keller a notamment assuré qu'il serait très attentif au packaging global et aux valeurs prônés par le puissant soutien financier qu'il cherche avec Todd Boehly ou un autre...

Clermont : Gastien a mal vécu l'affaire Slimani

Accusé de racisme par Islam Slimani lors du match entre Clermont et Brest (1-3) en octobre dernier, Johan Gastien (35 ans) a très mal vécu l'affaire. Si le milieu auvergnat a depuis été blanchi, l'intéressé a dû se faire aider par le psychologue du club. Il revient sur l'épisode dans un entretien à So Foot :

« Je ne vais pas cacher que c’était la pire expérience de ma carrière. Il y a eu une retombée médiatique très importante, beaucoup de menaces envers ma famille et mes proches, mes coéquipiers… C’était très dur. Pendant ce temps-là, on a l’impression d’être en garde à vue. Je n’avais pas envie de retourner au stade ni de rejouer au foot, j’avais peur du regard des autres sur les terrains. Le match suivant, à Nantes, j’avais une énorme appréhension. C’est une expérience de vie que je ne souhaite à personne. »

ESTAC : Kisnorbo maintenu à son poste jusqu'à la fin de la saison ?

A l'heure d'accueillir l'AS Monaco, Troyes pointe à l'avant-dernière place du classement, avec un seul point pris sur les huit derniers matches et une série de cinq défaites. Malgré cela, son entraîneur australien, Patrick Kisnorbo, arrivé le 22 novembre en remplacement de Bruno Irlès, ne serait pas menacé, selon L'Equipe. Citant une source interne au club aubois, qui a démenti les rumeurs Jean-Marc Furlan et Rémi Garde, la confiance serait toujours de mise envers Kisnorbo.

AS Monaco : vers un changement tactique

L'entraîneur de l'ASM, Philippe Clement, est persuadé que son équipe saura se relever de sa dernière semaine très compliquée, entre élimination européenne contre Leverkusen et défaite dans le derby contre l'OGCN. Pour cela, le Belge pourrait opérer un changement tactique en prévision du déplacement à Troyes en début d'après-midi et passer en 4-4-2.

Stade de Reims : un grand hommage à Just Fontaine avant Ajaccio

Le club champenois va rendre hommage à son légendaire attaquant, disparu il y a quatre jours. Entre 1956 et 1962, Just Fontaine a inscrit 145 buts en 152 matches avec Reims, disputant la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1959, remportant trois titres en D1 et une Coupe de France. Il tentera également d'allonger sa série d'invincibilité de 17 matches en championnat.