Le dernier coup d'Ineos n'inquiète pas Nice, Rennes sur un goleador, un ex de MU proposé au LOSC

Ineos rachète 25% de Manchester United, l’OGC Nice ne s’inquiète pas !

Dimanche, Ineos a pris une participation à hauteur de 25% dans le capital de Manchester United avec la promesse pour Jim Ratcliffe de pouvoir s’occuper des affaires sportives des Red Devils à la place des Glazer. A l’heure où une révolution se prépare chez les Red Devils, L’Equipe assure que cet investissement massif de l’Anglais dans son club de cœur ne suscitait pas d’inquiétudes en interne à l’OGC Nice. Il faut dire que les Aiglons avaient déjà largement réduits la voilure et redimensionnés leur projet pour que le budget ne dépende plus de l’actionnaire.

OGC Nice : Atal sort le silence sur son procès !

Alors que la justice doit se prononcer sur son cas le 3 janvier, Youcef Atal (OGC Nice, 27 ans) ne semble pas très inquiet de son sort, lui qui est quand même jugé pour provocation à la haine raciale à raison de la religion. A peine avait-il posé le pied sur le sol algérien pour ses vacances et en vue de préparer la CAN que le latéral droit du Gym s’est déjà exprimé sur l’affaire : « Je ne suis pas inquiet car je n’ai rien fait de grave. Je voulais juste apporter mon soutien à nos frères en Palestine ». Rappelons quand même qu’il risque jusqu’à 10 mois de prison avec sursis et 45 000€ d’amende.

Le Stade Rennais sur un goleador de D1 belge

En quête d’un attaquant efficace, le Stade Rennais regarde notamment en Belgique. Selon le Nieuwsblad, les Bretons – mais également le Milan AC – s’intéressent de près à l’ancien nîmois Kevin Denkey (Cercle Bruges, 23 ans) qui casse la baraque en Jupiler League (16 buts en 20 matchs !). Malgré en contrat jusqu’en juin 2026, le Togolais représente une sacrée affaire puisque son club ne réclame « que » 6 M€ pour le lâcher en janvier.

LOSC : Lingard (ex-MU) a été proposé

Sans club depuis six mois et son départ de Manchester United, le milieu offensif Jesse Lingard (31 ans) aurait été proposés à trois clubs de Ligue 1 dont le LOSC selon Foot Mercato. L’international anglais (32 capes) aux 9,4 millions d’abonnés sur Instagram est prêt à revoir ses émoluments à la baisse (250 000€ par mois quand même !) pour retrouver un club.

Le site internet tempère toutefois cette option en rappelant qu’à cause du Brexit Lingard sera considéré comme extracommunautaire pour les clubs hexagonaux et que l’intéressé avait aussi des touches en MLS et en Saudi Pro League, lui qui s’est entraîné durant de longues semaines avec l’Al-Ettifaq de Steven Gerrard…

AS Monaco : Vanderson et Minamino dragués cet hiver

C’est Fichajes, la version espagnole de Foot Mercato, qui l’annonce : l’AS Monaco pourrait être attaqué sur son latéral droit Vanderson. Bien que sous contrat jusqu’en juin 2027 et estimé à 35 M€ par son club, le Brésilien de 22 ans intéresse l’Atlético Madrid depuis un certain temps déjà. De là à imaginer une offre dès janvier 2024 ? Outre Vanderson, Takumi Minamino (28 ans) est aussi courtisé par deux clubs de Premier League en janvier selon Ekrem Konur.

💣💥 2 Clubs from the Premier League are planning to make an offer for AS Monaco's 28-year-old Japanese winger Takumi Minamino in January. 🇯🇵🔴#ASMonaco pic.twitter.com/qke9UACOpo — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 26, 2023

Bonne nouvelle pour le Toulouse FC

Déjà privé de plusieurs cadres à cause de la CAN (L.Costa, M.Diarra, Magri + le prometteur M.Bangré) et désormais barragiste en Ligue 1, le Téfécé a reçu une bonne nouvelle ces dernières heures : il pourra compter sur Denis Genreau en janvier – février. En effet, le sélectionneur australien a choisi de se passer des services du Toulousain pour la Coupe d’Asie qui aura lieu du 12 janvier au 10 février 2024.

Le MHSC sur un indésirable des Dogues

Indésirable du côté du LOSC où la porte lui est ouverte, l’ancien clermontois Akim Zedadka (28 ans) pourrait rebondir à Montpellier pour renforcer le couloir droit de la défense héraultaise. Selon l’excellent site AllezPaillade, l’international algérien intéresse le MHSC dans le but de concurrencer le prometteur Enzo Tchato.

🚨 Montpellier est intéressé par Akim Zedadka ! 🧡💙



(@AllezPaillade) pic.twitter.com/AW1voJtzx2 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) December 25, 2023

MHSC : coup de frein pour Titraoui (Paradou)

Annoncé par L’Equipe proche du MHSC, Yacine Titraoui (Paradou AC, 20 ans) est encore loin de rejoindre l’Hérault selon le journaliste algérien Samir Djabali. S’il est bien suivi par la formation héraultaise, Titraoui est encore loin d’un accord pour un transfert en janvier…

Girondins : un attaquant de D2 suisse dans le viseur ?

En sursis dans l’attente d’éléments complémentaires sur l’arrivée d’un nouvel actionnaire, Bordeaux ne compte pas rester inactif sur le Mercato d’hiver. Si les Girondins planchent sur des départs (Gregersen, De Lima), il est aussi question d’arrivées. Le média helvète 4-4-2 parle d’un intérêt pour l’attaquant Franck Surdez (Neuchâtel Xamax, 21 ans). Auteur de 7 buts et 7 passes décisives en D2 suisse sur le début de saison, le joueur suisse est valorisé à 700 000€ par son club. Hatayspor (D1 turque) est aussi sur les rangs.

Stade Brestois : terrible fêtes de fin d’année pour Brendan Chardonnet

Si le Stade Brestois connaît une période faste en Ligue 1 avec une quatrième place surprise à la mi-saison, la trêve des confiseurs ne sera pas une période joyeuse pour le capitaine Brendan Chardonnet, qui a eu la douleur de perdre son père juste avant Noël comme l’a fait savoir le SB29 dans un communiqué.

🕯 Le Stade Brestois a appris avec tristesse le décès du père de Brendan Chardonnet. L'ensemble du club adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches, et apporte son soutien à Brendan dans ce moment difficile. 🙏

𝗢𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝘁𝗼𝗶 𝗖𝗮𝗽𝗶,… pic.twitter.com/8IUm0z2w44 — Stade Brestois 29 (@SB29) December 24, 2023

