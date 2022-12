Ineos va investir en masse à Nice, Brest cherche coach avant l’OL, Toulouse prospecte au Mercato

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

OGC Nice : Brailsford fier pour le Tour de France

Au lendemain de l'annonce de l'arrivée du Tour de France 2024 à Nice, Dave Brailsford a fait part de son bonheur. « C’est immense. On ne pouvait pas rêver mieux, a déclaré le directeur du Sport d’Ineos dans Nice Matin. Cela met en lumière l’attractivité incroyable de Nice. Je suis très fier d’habiter sur la Côte d’Azur, d’avoir des attaches ici et de représenter aussi l’OGC Nice. Nous étions ensemble avec Jim Ratcliffe au Qatar ces dernières heures. Tout le monde nous parle de Nice. C’est ici qu’il faut être. Il était très fier. C’est tellement beau de pouvoir vivre ce moment chez nous. C’est tellement rare dans une vie, c’est le cœur qui parle là. Ineos veut investir dans la région, cette arrivée à Nice ne fait qu’accentuer notre volonté de nous implanter ici. »

Montpellier HSC : la règle des 3 C pour relever la tête

Montpellier a repris l'entraînement lundi, sans son entraîneur Romain Pitau, positif au Covid-19 mais depuis rétabli, et avec Frédéric Mendy, son nouvel adjoint. « Il faut remettre le bleu de chauffe. Bien jouer c'est bien mais en ce moment, pensons à gagner avec les "3C" : cerveau, coeur et couilles, a affirmé ce dernier dans Midi Libre. On veut mettre un cadre en place, notre cadre. Et que personne n'en sorte. Celui qui n'en veut pas, allez-vous en. Mais avec ces mecs, je ne vois pas qui pourrait en sortir. »

Stade Brestois : un prête-nom envisagé pour le coach ?

Le Stade Brestois cherche toujours un remplaçant durable à Michel Der Zakarian. Si l’effectif a été accueilli à la reprise par le trio d’intérimaires Bruno Grougi - Julien Lachuer - Yvan Bourgis, L’Équipe fait savoir que le club breton aimerait avoir un nouveau coach avant le 28 décembre, face à l’OL. De nombreuses candidatures ont été proposées à la direction du SB29 mais le profil de Benoît Tavenot ferait figure de favori. Libre depuis son départ de Metz cet été, l’ex-adjoint de Frédéric Antonetti a obtenu son BEPF en mai et connaît Grégory Lorenzi depuis leur aventure commune à Bastia. Le nom de Habib Beye continue néanmoins de résonner dans les couloirs du club mais une autre idée aurait également germé : associer un technicien au trio de coaches afin de renforcer le staff déjà en place.

Toulouse FC : un milieu ciblé au mercato

Après une première moitié de saison achevée à une 12e place décevante en termes de points, Toulouse ne compte pas se tourner les pouces au mercato hivernal. Selon L’Équipe, le Téfécé vise en priorité un milieu cet hiver, pour pallier les longues absences de Charis Tsingaras et Denis Genreau, opérés d'une pubalgie.