Coup de théâtre pour Sirigu à Nice, David évoque son avenir, une recrue rennaise se fait encore remarquer

OGC Nice : ça coince pour Sirigu !

Depuis plusieurs jours, Salvatore Sirigu est mis à l'essai par l'OGC Nice, en quête d'un gardien pour pallier le départ de Kasper Schmeichel. Mais d'après RMC Sport, l'ancien portier du Paris Saint-Germain ne se montrerait pas tout à fait concluant. L'essai de l'Italien devrait se poursuivre mais pourrait donc mener à une non-signature.

Stade Rennais : la liste de Genesio pour la Ligue Europa

L'UEFA a dévoilé ce mardi la liste des joueurs inscrits par l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, pour disputer la phase de poules de la Ligue Europa. Il n'y a pas de surprise à signaler.

La liste du Stade Rennais : Mandanda, Lembet - Truffert, Theate, Wooh, Belocian, Doué, Assignon, Omari, Jaouab, Nagida -Santamaria, Blas, Bourigeaud, Matic, Le Fée, Rieder, Doué, Capon - Terrier, Kalimuendo, Gouiri, Salah, Yildirim.

Stade Rennais : Yildirim confirme ses bonnes dispositions

Toujours du côté de Rennes, Bertug Yildirim a encore trouvé le chemin des filets avec la sélection turque après avoir déjà marqué vendredi dernier face à l'Arménie (1-1). C'était ce mardi lors de la défaite concédée par la Turquie contre le Japon (4-2).

LOSC : la liste de Fonseca pour la Ligue Europa Conférence

On connaît aussi les joueurs retenus par Paulo Fonseca pour jouer la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. À noter les absences de Tiago Djalo, gravement blessé au genou droit, et d'Adam Jakubech.

La liste du LOSC : Chevalier, Mannone - Alexsandro, Gudmundsson, Zedadka, Umtiti, Yoro, Diakité, Santos, Ismaily - Bentaleb, Haraldsson, Gomes, Cabella, Ounas, Yazici, Cavaleiro, Miramon, André, Zhegrova, Malouda - Virginius, David.

LOSC : David évoque son été agité et son avenir

Pour Goal, Jonathan David s'est confié sur son avenir, lui qui a été longtemps donné partant cet été. "C‘est sûr qu’il y a eu beaucoup de rumeurs autour de mon nom, mais après, je suis sous contrat jusqu’en 2025. Alors bien sûr, aujourd’hui, ce n’est pas une surprise pour moi d’être ici", a expliqué le Canadien. Avant d'ajouter : "On dit toujours ça, mais après, je pense que le plus important pour moi, c’est de faire une bonne saison, de faire une meilleure saison que celle que j’ai pu faire l’année dernière, après on va voir ce qui se passe."

Toulouse : la liste de Martinez Novell pour la Ligue Europa

L'UEFA a également dévoilé la liste des 23 joueurs du Téfécé qui disputeront la Ligue Europa lors de la phase de groupes. Jugés désormais indésirables, Junior Flemmings et Kleri Serber sont les seuls absents à signaler.

La liste de Toulouse : Restes, Dominguez, Himeur - Nicolaisen, Desler, Costa, Kamanzi, Suazo, Zandén, Diarra - Genreau, Sierro, Gelabert, Schmidt, Bangré, Skyttä, Casseres - Aboukhlal, Dallinga, Cissoko, Begraoui, Donnum, Magri.

Stade de Reims : Ito et Nakamura affolent la Turquie

Trois jours après avoir écrasé l'Allemagne (4-1), le Japon s'est amusé ce mardi face à la Turquie (4-2) en match amical. Les Rémois Junya Ito et Keito Nakamura ont participé à la fête puisque le premier a obtenu et transformé un éenalty alors que le second a inscrit un doublé.

