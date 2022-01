Koscielny (Girondins) s'éloigne de Lorient, offre XXL pour Ekitike, Troyes espère encore Matuidi

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Le Courrier de l'Ouest éteint quasiment l'option d'un départ d'Angelo Fulgini au SCO Angers dans les dernières heures du Mercato. Ayant fixé la barre à 15 M€ pour racheter les 18 mois de contrat de son milieu offensif, le club du Maine-et-Loire n'a pas les offres escomptées et devra baisser son prix cet été pour éviter le départ libre de l'ancien Valenciennois. Cet hiver, Fulgini – qui n'était pas très chaud à un départ – aurait refusé Fulham et Burnley. Le FC Séville, l'OGC Nice et l'OM (qui le suivent depuis longtemps) sont cités... Même si un aucun des trois clubs n'a bougé dernièrement.

Girondins : Koscielny à Lorient, ça coince !

S'il est tombé d'accord pour résilier son contrat aux Girondins de Bordeaux, Laurent Koscielny (36 ans) n'a que peu de chances de revenir au FC Lorient selon L'Equipe. Si l'optimisme était de mise chez les Merlus, les prétentions financières de l'ancien Gunner – très loin des possibilités du club morbihanais – compliquent l'accord. Le dossier est très mal embarqué mais pas (encore) totalement impossible...

RC Strasbourg : après Doukouré, une deuxième pépite L2 en approche ?

Si l'on pensait le Mercato du RC Strasbourg clôturé avec le joli coup Ismaël Doukouré (VAFC, 18 ans), les équipes de Marc Keller travaillent encore sur une deuxième arrivée afin de préparer l'avenir. Selon Le 11 Amiénois, des discussions sont en cours pour le prometteur Owen Gene (SC Amiens, 18 ans), titulaire depuis deux mois en Ligue 2.

Stade de Reims : 40 M€ posés pour Ekitike !

Si Hugo Ekitike (Stade de Reims, 19 ans) fait partie des joueurs susceptibles d'agiter le Mercato de Premier League en ce 31 janvier, Jean-Pierre Caillot a été clair dans l'Union : « Hugo a été formé au Stade de Reims et nous avons toujours cru en ses qualités. Nous ne souhaitons pas particulièrement son départ et notre degré d'exigence afin de freiner certaines velléités est important. Il ne partira pas à n'importe quel prix. Comme pour le dossier Boulaye Dia, nous avons la chance de travailler avec un garçon intelligent, dont les conseillers ont les pieds sur terre. Nous n'avons aucune obligation de vendre des joueurs pour équilibrer nos comptes. » Pourrait-il vraiment dire non à l'offre de 40 M€ de Newcastle évoquée par The Telegraph ?

Lorient : mic-mac de gardiens chez les Merlus

Surpris et agacé d'avoir appris par le biais des réseaux sociaux l'arrivée possible d'un gardien, Paul Nardi (27 ans) est déterminé à quitter le FC Lorient d'ici à ce soir. Disposant d'un bon de sortie, le gardien formé à Nancy dispose de touches en Belgique. Ouest-France évoque des contacts noués avec Gand et Ostende. Reste à savoir si les Merlus - qui ne tiennent pas leur nouveau numéro 1 après avoir essuyé des refus (Mandanda, Lecomte notamment) – lui ouvriront la porte... Cela dépendra sans doute de la réponse d'Amiens pour Régis Gurtner.

Stade Brestois : après Faivre, un deuxième offensif sur le départ ?

Les dernières heures du Mercato sont très animées à Brest. Alors que le départ de Romain Faivre à l'OL devrait permettre aux Ti-Zefs de bénéficier de liquidités pour signer un ailier (le russe Chalov?), un départ est aussi possible en attaque. Prêté par le Cercle Bruges pour la saison, Youssouph Badji ne s'impose pas au SB29 et il n'est pas impossible que ses six derniers mois de prêt soient cassées pour qu'il rentre en Belgique. Ouest-France parle d'intérêts de Louvain et de Charleroi.

Troyes : Giraudon file en Espagne, Matuidi toujours espéré

Capitaine de l'ESTAC en début de saison, Jimmy Giraudon (30 ans) n'aura pas résisté au départ de Laurent Batlles. N'entrant pas spécialement dans les plans de Bruno Irles, le défenseur central est prêté pour six mois au club de Leganes (18e de D2 espagnole). L'Est Eclair revient sur les ultimes négociations troyennes … avec la possibilité de voir débarquer un jeune défenseur, un ailier et Blaise Matuidi (Inter Miami, 34 ans). Concernant le Champion du Monde, il est bel et bien tenté par un retour à l'ESTAC mais galère à faire résilier son contrat : « Le clan Matuidi voudrait une compensation financière pour rompre son contrat (…) Sachant que le joueur est convoité, l'Inter Miami ferait traîner les choses pour verser le moins d'indemnités possible à son joueur ».

Après avoir trouvé un accord pour le transfert de Burn, #Newcastle continue de pousser les négos pour Lingard, Targett ou encore #Ekitike. Les Magpies espèrent toujours boucler la venue de l’attaquant rémois avant la deadline. #Mercato #SDR — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 31, 2022