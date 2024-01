L’agent de Yoro (LOSC) ouvre la porte, Rennes fait le forcing pour Seidu, un départ à Nice

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

LOSC : Yoro sur le départ cet été, c'est quasiment acté !

Agent de Leny Yoro (LOSC), Samir Khiat a pris la parole sur l’avenir de son poulain, qu’il voit destiné à un départ l’été prochain : « Un profil comme Leny Yoro, qu’il y ait prolongation de contrat ou pas, ça ne changera rien à la donne sur le mercato estival. C’est-à-dire que quand vous avez ce genre de profils là, avec ces demandes et ces clubs qui s’intéressent au joueur, qu’il ait un an de moins ou de plus, ça ne change pas la donne ».

Confirmant l’intérêt du PSG et de très grands clubs pour Yoro (18 ans), le boss d’AMS Consulting voit loin pour le jeune Dogue : « Ça partira pour des sommes très importantes. Je n’ai pas plus d’informations sur le montant exact, mais ce seront des chiffres importants. C’est un joueur qui a une grande carrière devant lui et une maturité… »

Nouvelle offre du Stade Rennais pour Seidu (Clermont)

Recalé sur une offre à 9 M€, le Stade Rennais continue de mettre la pression au Clermont Foot pour recruter Alidu Seidu (23 ans). Selon L’Equipe, l’ultime proposition bretonne chiffre à 10 M€ avec un pourcentage à la revente. Encore insuffisant pour le club auvergnat qui attend 12 M€ et 3 M€ de bonus pour lâcher son roc ghanéen mais les positions se rapprochent.

Rennes a envoyé une troisième offre pour Alidu Seidu estimée à 10M€, avec un pourcentage à la revente. Clermont devrait une nouvelle fois refuser mais les positions se rapprochent #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 12, 2024

OGC Nice : Bambu vers la Ligue 2 ?

En disgrâce à l’OGC Nice, où il est revenu cet hiver suite à son prêt au Vasco de Gama (D1 brésilienne), Robson Bambu (26 ans) va repartir dans les prochains jours. Selon L’Equipe, le stoppeur brésilien va rejoindre l’ESTAC (Ligue 2) sur la base d’un prêt de six mois.

AS Monaco : ça se complique pour Brassier (Brest)

Alors que l’AS Monaco semblait en pole pour recruter Lilian Brassier (Stade Brestois, 24 ans), le dossier de l’ancien Rennais commence à se compliquer. En effet, selon Gianluca Di Marzio (Sky Italia), Naples arrive désormais sur les traces du défenseur armoricain. Le Milan AC est également présent.

Mais aussi...

Montpellier : Mijatovic, c’est démenti !

Si le nom de la pépite serbe Jovan Mijatovic (Etoile Rouge, 18 ans) a été évoqué à Montpellier avec une prétendue offre de 6 M€ du club héraultais, Bertrand Queneutte (France Bleu Hérault) a démenti ce bruit de couloir qui a « fait rire dans les bureaux de Grammont ». Le MHSC n’a bien évidemment pas les moyens de mettre autant d’argent cet hiver sur un renfort offensif…

Le Havre : ça bouge en Normandie !

Sur les rangs pour accueillir l’ancien latéral du Paris FC Maxime Bernauer (Dynamo Zagreb, 25 ans) selon le Parisien, Le Havre avance sur son plan dégraissage. Hier, le promu normand a prêté son ailier sénégalais Issa Soumaré à l’AJ Auxerre. Un prêt sans option d’achat. Selon L’Equipe, le club doyen envisage aussi d’ouvrir la porte à Oualid El Hajjam pour qu’il rejoigne l’ESTAC. Troyes qui est d’ailleurs un concurrent au HAC pour … Bernauer.

FC Lorient : grande braderie hivernale chez les Merlus, 9 départs espérés !

En conférence de presse, Régis Le Bris a été très clair : il souhaite entre 7 et 9 départs au FC Lorient cet hiver pour passer l’effectif des Merlus à maximum 25 éléments en comptant les recrues. Après Pablo Pagis prêté au Stade Lavallois, Adrian Grbic, Loris Mouyokolo, Igor Silva, Siriné Doucouré ou encore Joël Mvuka sont tous des candidats au départ. Dans le sens des arrivées, Lorient souhaite encore trois renforts en plus d’Imran Louza (Watford) : un défenseur central, un latéral droit et un attaquant polyvalent.

RC Strasbourg : un jeune buteur débarque

Porté par la stratégie de BlueCo et de Chelsea de ne recruter que des prospects, le RC Strasbourg a entériné cette semaine la venue de Patrick Ouotro, jeune attaquant ivoirien de 18 ans, recruté cet été au Lys Sassandra (D1 locale) alors qu’il n’était pas encore majeur. Elu Espoir de l’année en Côte d’Ivoire, le jeune buteur intégrera dans un premier temps le RCSA en post-formation.

Toulouse FC : la piste Andrej Ilic ouverte cet hiver

Désireux de faire un deuxième attaquant en plus de Yann Gboho, le Toulouse FC serait sur les rangs pour l’attaquant serbe de Valerenga Andrej Ilic (23 ans) selon le site LesViolets.com. D’autres clubs de Ligue 1 seraient aussi intéressés par le natif de Belgrade, qui sort d’une saison à 11 buts en 16 apparitions en D1 norvégienne et de 42 buts en 87 rencontres avec son club précédent en Lettonie.

Girondins : un ou deux renforts cet hiver à Bordeaux ?

Freiné par la DNCG, qui a prononcé un encadrement de masse salariale et d’indemnités de mutation, les Girondins de Bordeaux envisageraient malgré tout de se montrer actif sur ce Mercato de janvier afin de tenter de redresser la barre. Attendu sur les ventes (10 M€ à trouver selon Sud-Ouest), le club au scapulaire pourrait faire un ou deux coups dans la dernière semaine selon L’Equipe et Girondinfos.

