L'AS Monaco veut du lourd en pointe, intérêt saoudien pour David (LOSC), Reims suit un joueur de l'Ajax

AS Monaco : du lourd pour prendre la suite d'Embolo

Battue largement par le Bayern Munich (2-4) hier en amical, l'ASM a enregistré un gros coup dur avec la blessure pour une très longue durée de Breel Embolo, victime d'une rupture des ligaments croisés. Le club de la Principauté veut du lourd pour prendre la suite du Belge pendant son absence. Selon The Athletic, il aurait notamment contacté Arsenal pour recruter Folarin Balogun, qui a fait des merveilles avec Reims la saison dernière. Sans succès. Foot Mercato avance pour sa part qu'Elye Wahi (Montpellier) est courtisé. Mais la concurrence est rude pour l'ASM puisque Chelsea veut aussi le buteur du MHSC. Pour Balogun comme pour Wahi, une enveloppe supérireure à 40 M€ est prévue par les dirigeants monégasques.

LOSC : David vers l'Arabie Saoudite, Miramon arrive pour sa visite médicale

Le média anglais Sky Sports annonce que Jonathan David est dans le viseur du club saoudien d'Al Hilal, qui serait prêt à lui offrir 12 M€ de salaire annuel. Cependant, le buteur canadien préfèrerait poursuivre sa carrière en Europe. Les dirigeants d'Al Hilal devraient toutefois revenir à la charge pour tenter de le convaincre.

Le LOSC et le Gimnasia La Plata ont fini d'échanger les documents nécessaires au transfert d'Ignacio Miramon. Contrairement à ce qui a été annoncé en France, le transfert devrait bien être de 7 M€ pour 85% des droits du milieu de terrain. La bonne nouvelle, c'est que Miramon arrive en France pour effectuer la traditionnelle visite médicale préalable à tout contrat. Paulo Fonseca pourrait donc pouvoir compter sur sa recrue pour la 1ère journée de championnat, vendredi soir à Nice.

Stade de Reims : à la lutte avec Burnley pour Daramy (Ajax)

L'Equipe annonce que le Stade de Reims s'est mis sur les rangs pour obtenir le recrutement de Mohamed Daramy. L'ailier danois de l'Ajax Amsterdam était sur le point de s'engager avec Burnley mais les Champenois ont formulé une offre importante aux Lanciers, estimée à une quinzaine de millions d'euros. Le club néerlandais serait convaincu de vendre son joueur à Reims mais il reste aux Rouge et Blanc à s'accorder avec Daramy.

Mais aussi...

Stade Rennais : pas d'autre ancien Nantais dans le viseur

Après Ludovic Blas, il a été question que le Stade Rennais recrute un autre ancien Nantais en la personne de Léo Dubois. Mais selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, les Rouge et Noir devraient faire confiance à Guéla Doué et Lorenz Assignon pour tenir le couloir droit, après le départ d'Hamari Traoré. Dubois, lui, est toujours sous contrat avec Galatasaray.

Girondins : Guion dégomme ses joueurs

C'est un David Guion évidemment très remonté qui a commenté pour beIN la défaite des Girondins de Bordeaux face à Pau (0-3) hier soir : "On a manqué d'agressivité, on a manqué d'engagement, tout simplement pour répondre dans un premier temps, au défi athlétique des palois. Et là-dessus, on a été bien trop tendres. Évidemment qu’on peut se dire qu’il y a eu un manque de réussite. Mais au-delà de ça, c'est surtout ça qui m'a le plus déplu. Le premier but, je veux bien le tolérer, il y a une très belle frappe, elle est en pleine lucarne, il n’a rien à dire. Mais après les deux autres buts, je ne suis pas d'accord avec ma défense là-dessus, ou l’on doit faire preuve de beaucoup plus d'agressivité et d’engagement, et a aucun moment, on doit prendre ces buts-là, parce qu'en plus c'est dit ce matin à la vidéo, on sait très bien comment ça allait se passer et quelle action pouvait éventuellement nous mettre en difficulté. Donc c'est surtout là-dessus qu’évidemment, il y a une grosse déception".

