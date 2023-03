L'OGC Nice attaqué sur Digard, Liverpool vise un ex Rennais, Reims a failli signer une tempête offensive

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

OGC Nice : des clubs prêts à tenter le coup Didier Digard ?

Interrogé par Nice-Matin sur son avenir, Didier Digard (36 ans), le néo-coach du Gym, a mis un petit coup de pression à ses dirigeants et notamment à Inéos.

« Il n'y a aucune raison de changer de coach la saison prochaine ? Je préférerais que ce soit une affirmation. Je n’ai pas à me poser cette question. Je suis à Nice, j’ai le souhait de gagner tous les matchs et donc de prolonger l’aventure ici. Je ne me projette pas plus loin que ça mais je connais le foot… Mon envie, c’est de rester ».

Néanmoins, Didier Digard a reconnu avoir fait l'objet de sollicitations extérieures récentes, assurant n'y prêter « aucune attention » pour l'instant...

Stade Rennais : Aguerd déjà dans le viseur d'un cador anglais

Transféré par le Stade Rennais l'été dernier pour 35 M€ à West Ham, Nayef Aguerd (26 ans) pourrait déjà basculer dans un plus grand club. En effet, Goal.com nous apprend que Liverpool a ciblé l'international marocain dans sa short-list en cas d'échec du dossier menant à Josko Gvardiol (RB Leipzig). Si les Hammers pourraient bien faire une plus-value dans l'histoire, ce transfert ne devrait pas profiter aux Rouge et Noir. En effet, Rennes n'a pas mis de pourcentage sur la plus-value dans le dossier et il s'agit d'un transfert 100% anglosaxon non éligible au mécanisme de solidarité de la FIFA.

Le Stade de Reims a tenté de recruter Storm en janvier

Dans une interview au média belge Nieuwsblad, Nikola Storm (KV Malines, 28 ans) a expliqué avoir été tout proche de signer au Stade de Reims en janvier. « C'était très concret, oui. J'ai discuté avec le Conseil d'administration du Stade de Reims, et même aux personnes au-dessus mais j'ai vite compris que c'était trop tard dans le mercato pour Malines. Ils n'auraient pas pu trouver un remplaçant », a expliqué l'attaquant, qui s'est consolé en remettant directement la machine en marche (2 buts, 2 passes décisives en 4 matchs depuis la clôture du Mercato). Partie remise ?

Stade de Reims : Folarin Balogun défend la Ligue 1

Dans le dernier numéro de Onze Mondial, en kiosques depuis hier et disponible sur le shop, Folarin Balogun (Stade de Reims) est revenu sur son choix de quitter Arsenal pour un prêt en Champagne. Un choix qu'il ne regrette pas : « Je parlais avec mon agent et à l’époque, j’avais plusieurs opportunités différentes en Angleterre, en Allemagne et en France. Il m’a montré toutes les offres et m’a donné son opinion, j’ai pris aussi en compte ma propre opinion. Je prends seul mes décisions et j’ai décidé que la France serait la meilleure option pour moi. Je savais que cela allait être difficile et qu’il y avait beaucoup de risques, mais j’ai beaucoup confiance en moi. »

L'attaquant des Gunners, auteur de 15 buts en Ligue 1, a évoqué le niveau général du foot français : « La Ligue 1 est vraiment très difficile. Je suis très choqué lorsque l’on dit que cette ligue est facile… Je ne comprends pas pourquoi cette ligue n’est pas respectée à sa juste valeur parfois, surtout sur internet. En tant que joueur de L1, je peux te dire que c’est un championnat très, très difficile. Il y a beaucoup de très bonnes équipes, très agressives. Sans parler du fait que les meilleurs joueurs du monde évoluent actuellement dans cette ligue et malgré ça, ils ne gagnent pas tous leurs matchs. »

MHSC : Savanier se verrait bien aux JO de Paris en 2024 !

Présent aux côtés d'André-Pierre Gignac et Florian Thauvin pour encadrer l'équipe de France Olympique à Tokyo, Téji Savanier a pris goût au maillot bleu. Le capitaine du MHSC se verrait bien faire coup double en 2024 à Paris … Même s'il a bien conscience que ce sera plus compliqué.

« C’est à Paris, en France, ça reste l’équipe de France de football. Franchement, j’y pense mais c’est loin d’être acquis… A Tokyo, ils ont eu du mal à constituer une équipe avec certains joueurs qui ont refusé d’y aller. A Paris, ils n’auront pas ce mal de les trouver. A Tokyo, ils nous ont envoyé un peu au casse-pipe mais je n’ai pas le moindre regret d’avoir participé à ces JO. Je suis très content de l’avoir fait », a glissé l'intéressé à Prime Vidéo.

RC Strasbourg : coup d'arrêt pour Morgan Sanson

Arrivé cet hiver pour aider le RC Strasbourg à se maintenir, Morgan Sanson (28 ans) a été titularisé à six reprises en l'espace d'un mois en Alsace. Un rythme trop soutenu pour un joueur qui n'avait joué que 77 minutes sur la première partie de saison ? Il semblerait que oui. Selon Alsasports, l'ancien Marseillais, qui souffre des ischios, est d'ores et déjà forfait pour le choc du bas de tableau de dimanche contre le Stade Brestois (15h). Pour ce match, Frédéric Antonetti pourrait aussi être privé d'Alexander Djiku, incertain du fait d'une gêne musculaire et d'un souci au talon. Verdict dans les prochaines heures...

Un joueur du SCO Angers jugé pour agression sexuelle

Latéral gauche algérien du SCO Angers, Ilyes Chetti (28 ans) fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle. Selon Ouest-France, une jeune femme accuse le joueur de s'être adonné à des attouchements lors d'une soirée en boîte de nuit pendant la Coupe du Monde. Ilyes Chetti sera jugé en avril au tribunal d'Angers selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le SCO Angers attend de connaître le verdict judiciaire avant de prendre une décision.