Galtier veut Savanier à l'OGC Nice, le Stade Rennais annonce une signature, un joueur des Girondins va demander son départ du club

OGC Nice : Galtier pousse pour Savanier !

Selon les informations du 10 Sport, l'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, pousserait activement en interne pour recruter le capitaine et milieu de terrain de Montpellier, Téji Savanier, qui n’a plus qu’un an de contrat dans l’Hérault.

EXCLU @le10sport : Galtier pousse fort pour Savanier !



Gros pressing du coach niçois pour la venue du génial montpelliérain, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat...https://t.co/G1O7ALjihU — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 28, 2022

Stade Rennais : Do Marcolino passe pro (officiel)

Le Stade Rennais a officialisé ce jeudi la signature du premier contrat professionnel d'Alan Do Marcolino. Le jeune attaquant gabonais s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec le club Rouge et Noir.

[PROS]



𝐀𝐥𝐚𝐧 𝐃𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐥𝐢𝐧𝐨, jeune attaquant de 20 ans, a signé son premier contrat professionnel jusqu'en 2⃣0⃣2⃣5⃣ ! ✍ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 28, 2022

Girondins : Mexer va demander son départ du club

Mis au placard depuis fin janvier aux Girondins de Bordeaux, Edson Mexer a assuré qu’il partirait cet été. "Je suis en désaccord avec la direction. (...) À la fin de cette saison, je demanderai à partir à coût zéro. J’ai beaucoup de propositions de France, d’autres pays d’Europe et d’autres continents, donc si je deviens joueur libre en juin, ce sera facile pour moi", a confié le défenseur central mozambicain pour Noticias.

Edson Mexer : "Je suis en désaccord avec la direction de mon club. A la fin de la saison, je demanderai à partir pour 0€"



👉 https://t.co/ZLmSGpmQb5#Girondins pic.twitter.com/9SxdF60Baf — Girondins4Ever 🇺🇦 (@Girondins4ever) April 28, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur