Stéphan broie du noir à Strasbourg, l'OGC Nice tient sa huitième recrue, un joueur de l'OL vers Troyes

RC Strasbourg : la réaction de Stéphan après le revers à Auxerre

Après la défaite ce samedi sur la pelouse de l'AJ Auxerre (1-0), l'entraîneur du RC Strasbourg, Julien Stéphan, n'a pas caché sa tristesse en conférence de presse d'après-match. "Il n'y a rien qui tourne pour nous en ce moment, il n'y a rien… Les joueurs, il faut les soutenir, être derrière eux et les accompagner au maximum. Je pense qu'on est engagés dans une épreuve qui sera certainement longue et difficile, et qu'il faut qu'on s'y prépare, a prévenu le technicien au micro de Prime Video. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, il faut qu'on soit prêts à l'aborder avec beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, beaucoup de résilience aussi, il nous en faudra certainement. Le championnat est encore long, aujourd'hui c'est difficile, mais on va se battre."

💬 Julien #Stéphan : "Il y a de la déception ce soir. Être mené à la pause, c’est sévère. On avait les meilleures opportunités à ce moment-là. On est dans une période ou rien ne sourit, mais nous allons la traverser tous ensemble, unis et solidaires."#AJARCSA (1-0) pic.twitter.com/0wpEpO1eQj — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 27, 2022

OGC Nice : accord trouvé avec l'AS Monaco pour Diop !

Selon les informations de Nice-Matin et L'Equipe, l'AS Monaco et l'OGC Nice seraient parvenus à un accord pour le transfert de Sofiane Diop à hauteur de 22 millions d'euros bonus compris. Mais le Monégasque, qui n'aurait pas fait d'un départ cet été une obligation, n'aurait pas encore pris sa décision pour son avenir.

Accord Nice-Monaco pour Sofiane Diop



Nice et Monaco sont parvenus à un accord ce samedi soir pour le transfert Sofiane Diop. Montant : 22 M€ (bonus compris). Le joueur n'a pas pris sa décision https://t.co/gjNP6gUpU9 pic.twitter.com/EWsinqr7h3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 27, 2022

OL : Diomandé en prêt à Troyes ?

Barré par la concurrence de Castello Lukeba, Thiago Mendes, Damien Da Silva ou encore de Jérôme Boateng, le défenseur central de l'Olympique Lyonnais, Sinaly Diomandé pourrait partir en prêt à l'ESTAC, à en croire les informations de Foot Mercato.

🚨Info: Sinaly Diomandé 🇨🇮 dans le viseur de l'ESTAC, la pépite Amar Abdirahman Ahmed 🇸🇪 arrive.https://t.co/u89nqYI17d — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 27, 2022

Girondins : Maja bientôt prolongé

L'attaquant des Girondins de Bordeaux, Josh Maja, aurait accepté de prolonger son contrat avec le club girondin d'une saison supplémentaire et de diviser son salaire par deux, selon les informations de France Bleu Gironde, confirmées par L'Equipe.